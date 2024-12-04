Итоги года: что нового принёс 2024-й в экономику Ленобласти?

Экономика Ленобласти в этом году достигла новых рекордов: доходы региона составили 261,5 млрд. Что на это повлияло? Читайте в нашем материале. Также рассказываем, какие экономические события произошли в Ленобласти в этом году, что изменилось в России и как обстоят дела с ценами на продукты — всё это в рамках рубрики «Итоги года».

Важные события в сфере экономики Ленобласти

На ПМЭФ-2024 регион заключил 35 соглашений на 100 млрд рублей. Договоры касаются самых разных направлений, включая логистику, пищевую промышленность, сельское хозяйство, машиностроение, химическую отрасль, промышленное оборудование, вагоностроение.

В апреле и октябре стартовали акции «Неделя без турникетов»: в первый раз участниками мероприятия стали 128 предприятий региона и 4,2 тыс. школьников и студентов, во второй — 142 предприятия и 4 608 человек, в том числе 10 безработных граждан. Также в Ленобласти прошла обучающая программа «Экспортный форсаж», где приняли участие представители 21 компании региона, 11 из них – действующие экспортеры.

В Волхове начал работу новый завод-миллионник по производству минеральных удобрений. В Кингисеппском районе запустили предприятие по переработке отходов. Подписан проект по запуску шоколадной фабрики «Путеводная звезда» в Лужском районе, соглашение о строительстве завода по производству инновационного дорожного покрытия в Тосненском и аналогичное, касающиеся мясоперерабатывающего завода во Всеволожском районе. Однако в Шушарах остановил работу завод по сборке телевизоров Philips и Sony.

В Тосненском районе стартовал проект по созданию специализированного производственно-складского комплекса для хранения промышленной химии и сырья для косметических производств. Завершение строительства запланировано на 2027 год.

Администрация Выборгского района и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве. В числе приоритетных задач — укрепления экономического и промышленного потенциала, реализации инвестиционных программ и проектов.

Национальный проект

Ленобласть входит в группу российских регионов-лидеров, реализующих нацпроект «Производительность труда». Его участниками являются 105 региональных предприятий. Так, гатчинский производитель судовой арматуры сократил время изготовления арматуры, а предприятие «КАПРИ» в Тосно, которое производит полуприцепы для нужд нефтегазовой отрасли, повысил выпуск продукции. Племенной завод «Первомайский» в три раза увеличил скорость реагирования на поломки и сократил время ремонта сельхозтехники. В то же время производство геосинтетических материалов «Миаком» планирует повысить выпуск геосинтетических материалов почти на 100 тыс. кв.м. в год.

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Какие планы на следующий год?

«Меры поддержки появляются по мере их необходимости. Мы же ещё год назад не знали, допустим, какие-то вещи, которые связаны с семьями военнослужащих, с их реабилитацией и прочее. Поэтому, когда возникают проблемы, мы смотрим, сможем ли их решить. Если можем, принимаем решение, проработанное с исполнительной властью за счёт своих средств. Если нет, мы федералов через Совет законодателей, через нашу ассоциацию, Госдуму и Совет Федерации ставим в известность, что есть проблема, на которую нужно обратить внимание и решить», — отметил спикер Заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин.

По его словам, в 2025 году бюджетные средства в том числе будут направлены на поддержку участников спецоперации. Сейчас выплата составляет 1,1 млн рублей, но это не предел. В связи с этим на следующий год бюджет сформирован с дополнительными цифрами: консолидированный- 296 млрд, расходы — 322,7 млрд.

«Точно также идёт структурирование образования, здравоохранения, социалка, дорожное строительство и программы строительства объектов», — пояснил Бебенин

Уже известно, что со следующего года в Выборге появится туристический налог. Сергей Перминов отметил, что это повысит качество туробъектов. Также в Ленобласти разработают механизм регионального финансирования сноса расселенных аварийных домов. Отметим, что регион в 2025 году завершит один из этапов программы расселения аварийного жилья. В её рамках ещё четыре тысячи жителей получат новые квартиры.

Статистические данные

«Экономика Ленинградской области растёт, вот мы подвели итоги предварительные, 108,6% рост индекса промышленного производства, более 23% в целом рост поступлений доходов в бюджетную часть. И это не только региональная часть бюджета, мы еще и доноры федерального бюджета, то есть мы пополняем бюджет страны», — рассказал в начале декабря в своём тг-канале рассказал Александр Дрозденко.

Добавим, что индекс обрабатывающего производства в регионе достиг 108,3%, а объём производства сельхоз продукции — 90,1 млрд. рублей. Возрос также объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по всем основным видам промышленной деятельности на 121,1%. Согласно данным, с января по июль он достиг 1 290,6 млрд рублей. Подробнее с экономической ситуацией В Ленобласти можно ознакомиться на сайте соответствующего областного проекта.

Доходы региона выросли на 45,5 млрд рублей, составив рекордную сумму в 261,5 млрд. Основными доходными источниками стали: налог на прибыль, налог на доходы физлиц и доход от использования временно свободных средств областного бюджета. Расходы повысились на 15,5 млрд рублей, достигнув почти 271 млрд рублей. Они были направлены на увеличение выплат контрактникам до 1 млн 105 тысяч рублей, а также заложены на решение проблем дольщиков. На здравоохранение добавлены 2,1 млрд рублей, на образование – 2,05 млрд рублей, на культуру – 728 млн рублей. При этом дефицит сократился на 30 миллиардов до вполне безопасной цифры в 9,5 млрд рублей.

По словам Сергея Бебенина, одна из главных задач правительства — привлечение инвесторов. Именно это влияет на рост дохода бюджета на 90%. Так появляются рабочие места, новая продукция, прибыль у предприятий, источники доходов через налогообложение и прочее.

Федеральные нововведения

Совет директоров Банка России в октябре принял решение повысить ключевую ставку до 21% годовых. По заявлению Набиуллиной, ближайшие два года показатель будет оставаться двузначным. В ЦБ РФ допускают повышение ставки в декабре в результате инфляции. Тысяча торговых центров могут стать банкротами из-за повышения ставки в России.

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В стране утвердили предельные индексы роста тарифов ЖКХ, полностью завершился процесс импортозамещения продуктов питания. Из-за нехватки средств «Роскосмос» отложил начало пилотируемых полётов на Луну.

Появилась новая пятитысячная купюра, которую этой осенью ввели в оборот. На её лицевой стороне — стела «Европа-Азия» в Екатеринбурге, на оборотной — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске. Напомним, что на старой изображены виды Хабаровска. Также Банк России представил новые варианты изображений для обновленной банкноты в 1 000 рублей. Касательно 10-тысячной купюры: в Госдуме отметили, что актуальности в её печати нет, несмотря на то, что может быть спрос. А выпуск новой в 500 рублей отложили на неопределенный срок.

Владимир Путин утвердил новый размер пенсий в 2025-м. Также уже известно, на сколько проиндексируют маткапитал в следующем году. Ожидается расширение списка товаров, запрещенных к продаже с истекшим сроком годности. Вместе с тем, повторная продажа табачных изделий детям может стать уголовно наказуемой в России.

Что с ценами?

Стоимость продуктов для новогоднего стола повысилась в среднем на 13,5%. Так, расценки на бутерброды с красной икрой за год увеличились более чем на 40%. Предположительно, на 20-30% подорожают мандарины. Последнее вызвано сокращением поставок из Турции.

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Финансовый аналитик отметил, что реальный рост цен на продукты питания в России превысил 50% в 2024 году. До рекордных значений выросли цены на говядину, на 27% — на пищевую соль. Крупнейший производитель молока предупредил о росте стоимости на продукцию. С лета наблюдается увеличение цен на сливочное масло. В итоге к 5 ноября они поднялись на 27,5%. Но этим не ограничилось, ещё за неделю стоимость возросла на 1%. В Госдуме даже предложили ввести госрегулирование цен на продукт. Подсолнечное масло также подорожало в России, а в Петербурге — апельсины.

В стране ожидается подъём цен на бытовую технику. Среди причин: увеличение стоимости комплектующих, логистических затрат и оборотного капитала.

Кроме того, в России зафиксирован рост цен на новые автомобили. Подорожание — в пределах 2–5%. Однако в АвтоВАЗ заявили, изменений цен на автомобили Lada до конца года не ожидается. Зато стало известно, где в РФ можно приобрести самый дешёвый авто.

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Ранее мы рассказывали, какие социальные изменения произошли в регионе в уходящем году, что нового произошло на муниципальных и федеральных уровнях в Ленобласти, а также о добрых поступках наших земляков.