В Госдуме напомнили об индексации страховых пенсий в начале 2025 года

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Увеличение выплат затронет как работающих, так и не работающих пенсионеров.

На 1 января 2025 года запланирована индексация страховых пенсий россиян. Повышение выплат работающим и неработающим пожилым гражданам составит 7,3%, рассказала депутат Ярослав Нилов.

Страховые пенсии будут проиндексированы 1 января на 7,3 процента, — цитирует его РИА Новости.

Нилов добавил, что индексацию проведут с учетом прогноза уровня инфляции. При этом в бюджет заложены средства для дополнительного повышения выплат.

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28.11.2024 243
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