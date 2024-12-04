В Госдуме напомнили об индексации страховых пенсий в начале 2025 года

Увеличение выплат затронет как работающих, так и не работающих пенсионеров.

На 1 января 2025 года запланирована индексация страховых пенсий россиян. Повышение выплат работающим и неработающим пожилым гражданам составит 7,3%, рассказала депутат Ярослав Нилов.

Страховые пенсии будут проиндексированы 1 января на 7,3 процента, — цитирует его РИА Новости.

Нилов добавил, что индексацию проведут с учетом прогноза уровня инфляции. При этом в бюджет заложены средства для дополнительного повышения выплат.