Росстандарт: отзывные кампании коснулись 64 тыс. авто, в том числе машин ушедших брендов

Ушедшие из России автокомпании продолжают отзывать свои машины.

В 2024 году в России были проведены отзывные кампании, затронувшие 64 тысячи транспортных средств.

Как заявил замруководителя Росстандарта Александр Кузьмин, отзывные кампании коснулись автомобилей как китайских производителей, так и компаний, прекративших свою деятельность или ушедших с российского рынка.

По словам Кузьмина, дилеры в большинстве случаев проводили необходимые работы, однако в некоторых случаях сроки выполнения затягивались.