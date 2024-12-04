Росстандарт: отзывные кампании коснулись 64 тыс. авто, в том числе машин ушедших брендов

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Ушедшие из России автокомпании продолжают отзывать свои машины.

В 2024 году в России были проведены отзывные кампании, затронувшие 64 тысячи транспортных средств.

Как заявил замруководителя Росстандарта Александр Кузьмин, отзывные кампании коснулись автомобилей как китайских производителей, так и компаний, прекративших свою деятельность или ушедших с российского рынка.

По словам Кузьмина, дилеры в большинстве случаев проводили необходимые работы, однако в некоторых случаях сроки выполнения затягивались.

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03.12.2024 85
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