В Госдуме предложили ввести предновогоднюю выплату семьям с низким доходом

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести «Новогодний семейный бюджет».
«Часть неизрасходованных средств федерального бюджета по итогам 2024 года может быть направлена на разовую выплату в размере 10 000 рублей семьям с детьми, чьи доходы на члена домохозяйства ниже прожиточного минимума, одиноким родителям и одиноким пенсионерам», — говорится в тексте документа.
Отмечается, что по итогам 2023 года объем неиспользованных средств составил 603,5 млрд рублей.
Вам будет интересно
Правительство РФ утвердило размеры единовременных выплат участникам СВО при получении ранения в зависимости от степени его тяжести. Премьер-министр Михаил Мишустин...
13.11.2024 516