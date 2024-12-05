В лесу возле деревни Луйсковицы спасли привязанную к дереву собаку

Собачий лай, доносившийся из леса, слышали в деревне Луйсковицы в Гатчинском округе Ленобласти с воскресенья, 1 декабря.

4 декабря местная жительница отправилась в лес и, углубившись в него на несколько сотен метров, обнаружила привязанную к дереву собаку. Пес не был настроен на контакт и не хотел подпускать к себе женщину, тогда она позвонила в службу спасения животных «Легион».

Пса отвязали от дерева и погрузили в клетку. Теперь его ждет временный дом — пса под свой патронаж взял фонд «Северный Медведь». Но сначала его осмотрят ветврачи.