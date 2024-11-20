Рабочие замуровали живую собаку в колодце в Гатчинском районе

К спасению животного подключились сразу несколько волонтерских организаций.

Масштабная спасательная операция собаки развернулась в Гатчинском районе Ленинградской области. Рабочие заживо замуровали животное в колодце и уехали. Представители нескольких волонтерских организаций при помощи спецтехники двое суток пытаются вызволить бедолагу.

Всё началось 18 ноября, когда местный житель обнаружил собаку в открытом колодце недалеко от деревни Большие Колпаны. Прибывшие на место волонтёры из организации «Кошкиспас» подтвердили, что пёс находится в трубе, уходящей от дна колодца. Достать животное у них не вышло.

Спасательная операция продолжилась на следующий день, однако волонтёры столкнулись с неожиданным препятствием: колодец уже был полностью засыпан землёй. К «Кошкиспасу» присоединился фонд спасения животных СК «Легион» и «Северный медведь» , привлёкший частный экскаватор для раскопок.

Вечером того же дня раскопки завершились, и стало ясно, что собака жива. Однако извлечь её из трубы сразу не удалось. По имеющейся информации, спасательная операция продолжается до сих пор.