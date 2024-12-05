УЕФА наказал клуб из Польши за оскорбительные баннеры о Лукашенко

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал польский клуб «Легия» за оскорбительные баннеры о президенте Беларуси Александре Лукашенко.

По информации Przeglądzie Sportowym Onet, клуб оштрафовали на €17,5 тысячи. В УЕФА считают, что баннеры на трибуне не соответствовали характеру спортивного мероприятия.

Баннер был вывешен польскими фанатами на матче общего раунда Лиги конференций с «Динамо» из Минска. Встреча прошла 7 ноября в Варшаве и завершилась победой «Легии» со счетом 4:0.