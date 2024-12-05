В декабрьском ESG-рейтинге уверенно сохраняет лидерство представленный в Ленинградской области агрохимический холдинг

Согласно опубликованному в сети обновленному ESG-рэнкингу от российского агентства RAEX, компания «ФосАгро», чей химический комбинат работает в Волхове (Ленинградская область), сохранила первое место с максимальным рейтингом ААА.

Как указано в описании рэнкинга, список формируется с 2018 года на основе всестороннего анализа качества управления компаниями ESG-рисками и возможностями. В обновлённой в апреле этого года методике исследования усилена значимость специфики деятельности компаний, введены уникальные отраслевые показатели устойчивого развития. Кроме того, более строгие требования стали применяться к потенциальным фигурантам рэнкинга. Для вхождения в список компаниям необходимо не просто заявить о приверженности принципам устойчивого развития, а раскрыть необходимый минимум конкретных данных, связанных с ESG.

Согласно пресс-релизу, посвященному декабрьскому рейтингу, в него вошли 120 компаний из России, Казахстана и Монголии. Первое место в списке по-прежнему принадлежит компании «ФосАгро», второе — «Норильскому никелю», на третьем месте расположился Сбербанк.

Генеральный директор ФосАгро Михаил Рыбников поблагодарил экспертов за глубокий анализ корпоративных практик: «Наша стабильно высокая позиция в рейтинге RAEX – подтверждение успешного внедрения принципов ESG в долгосрочную стратегию развития компании. Мы системно внедряем наилучшие доступные технологии и совершенствуем качество управления, и, конечно, наращиваем поддержку социальных и благотворительных программ. На последние только за 2022-2023 гг. было направлено свыше 25 млрд рублей».