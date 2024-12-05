WSJ: Украина планирует заявить о готовности к миру

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак встретился в США с Китом Келлогом, выбранным Дональдом Трампом на пост специального посланника по России и Украине, и будущим советником по национальной безопасности Майком Уолтцем.

Встречу подтверждают источники The Wall Street Journal (WSJ) и Reuters. По информации WSJ, Украина планирует заявить о своей готовности к миру.

«Но это должен быть устойчивый мир. Нестабильный, временный мир не отвечает ни интересам США, ни интересам Украины», – рассказал источник издания

Кит Келлог заявил, что поддерживает усилия администрации Байдена по поставке оружия в Украину, так как это дает рычаги давления на Москву в мирных переговорах. Однако, на момент подготовки публикации, команда Дональда Трампа все еще не проявила интереса к тому, чтобы предложить Украине членство в НАТО – именно этого добивается Владимир Зеленский.