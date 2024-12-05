Для этого необходимо достичь нужного возраста, а сам размер накоплений не должен превышать определенную сумму.

Россияне смогут забрать свои пенсионные накопления в следующем году, если достигнут возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, при этом размер накоплений не должен превышать 412 тысяч рублей. Об этом заявил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

По его словам, правом на единовременную выплату смогут воспользоваться те, кто формировал накопления в период с 2002 по 2013 годы. Метод выплаты зависит от общего объема накоплений.

Ляшок отметил, что в 2025 году средний размер ежемесячной накопительной пенсии будет вычисляться, исходя из пенсионных накоплений и периода дожития, который составит 270 месяцев. Если размер выплаты окажется ниже 10% от прожиточного минимума пенсионера, накопления будут выплачены единовременно.

С 2025 года максимальный размер пенсионных накоплений, который можно будет забрать единоразово, увеличится на 17% и будет составлять 412 тысяч рублей. Согласно бюджету СФР, в 2025 единовременную выплату смогут получить 713 тысяч человек, — добавил эксперта в беседе с РИА Новости.