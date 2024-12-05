Стала известна дата следующего боя Ислама Махачева

Россиянин встретится в титульном поединке с Арманом Царукяном.
Пресс-служба UFC объявила о предстоящем титульном поединке Ислама Махачева.
Бой пройдет 18 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США), где соперником россиянина станет Арман Царукян. В со-главном поединке турнира также выступит еще один россиянин, Умар Нурмагомедов. Он выйдет в октагон с представителем Грузии Мерабом Двалишвили.
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