Стала известна дата следующего боя Ислама Махачева

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Россиянин встретится в титульном поединке с Арманом Царукяном.

Пресс-служба UFC объявила о предстоящем титульном поединке Ислама Махачева.

Бой пройдет 18 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США), где соперником россиянина станет Арман Царукян. В со-главном поединке турнира также выступит еще один россиянин, Умар Нурмагомедов. Он выйдет в октагон с представителем Грузии Мерабом Двалишвили.

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02.12.2024 229
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