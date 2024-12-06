«Елка желаний»: Путин исполнит новогодние мечты трех девочек

Президент России Владимир Путин по традиции принял участие во всероссийской новогодней акции «Елка желаний».

Президент снял с елки в Центральном выставочном зале «Манеж» три шара с желаниями детей.

В первой открытке 10-летняя Маргарита из Белгородской области написала, что мечтает побывать в роли пилота на авиатренажере. «Это совсем не сложно реализовать. Сделаем обязательно», — с улыбкой пообещал Путин.

Еще одна школьница – 12-летняя Таисия из Московской области хотела бы посетить репетицию ансамбля танца имени Игоря Моисеева. «Договоримся, конечно! И сама станцуешь», — заверил президент.

15-летняя Арина из ДНР загадала желание побывать в Санкт-Петербурге. «Сделаем обязательно. Будет довольна», — пообещал глава государства.

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Благотворительная акция «Елка желаний» проходит ежегодно с 2018 года. Она помогает исполнить заветные мечты сирот, инвалидов и других детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.