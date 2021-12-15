В Ленобласти в преддверии Нового Года планируют провести множество различных праздничных акций. Редакция ivbg.ru рассказывает, как каждый из нас может помочь детям, пенсионерам, ленинградцам с инвалидностью, бездомным и животным до наступления новогодних праздников.

Вам будет интересно Анна Данилюк рассказала о новогодних акциях в Ленобласти В преддверии Нового года в Ленобласти планируют провести множество различных праздничных акций. Более подробно о них рассказала Online47 вице-губернатор по внутренней... 13.12.2021 205

Содержание (нажать, чтобы сразу перейти к ответу):

Как помочь пожилым?

Передать подарки для пожилых через волонтеров фонда «Старость в радость»

Фонд «Старость в радость» запустил благотворительную акцию по сбору новогодних подарков для пожилых жителей Ленобласти, пребывающих в домах престарелых. Сбор продлится до 27 декабря. В качестве дара организаторы акции просят купить: зефир, конфеты, леденцы и печенье, для тяжелобольных пенсионеров подойдет детское питание в мягкой упаковке. Также люди пенсионного возраста нуждаются в туалетных принадлежностях и предметах одежды. Их следует приносить отдельно от подарка. Полный перечень можно посмотреть здесь.

Планируется, что в этом году поздравления и подарки получат более 1100 одиноких пожилых людей.

Привезти подарки в благотворительный фонд «Долго и счастливо»

До 20 декабря в офисе петербургского благотворительного фонда для нуждающихся пенсионеров «Долго и счастливо» собирают новогодние подарки для пожилых людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Одиноким пенсионерам, которым предстоит провести все праздники в больницах, можно подарить: футболки, большие вафельные полотенца для душа, теплые трикотажные ночные рубашки и носки.

«Новый год для людей старшего поколения очень важен, и хочется, чтобы в эти дни они чувствовали внимание и заботу», — отметили в фонде.

Порадовать пенсионеров через проект «Подарим праздник бабушкам и дедушкам»

Проект «Подарим праздник дедушкам и бабушкам» дает возможность не только собрать подарочный набор из трех предметов по специальному списку для пенсионеров Ленобласти, но и перечислить денежные средства с пометкой «Для дедушек и бабушек» на нужды пожилых граждан. Все данные по переводам указаны внизу поста.

Оплатить обеды пенсионерам в кафе «Добродомик»

Не все пенсионеры в состоянии приготовить себе вкусный и полезный обед, поэтому многие имеют возможность получить бесплатный обед в кафе на Васильевском острове «Добродомик». В заведении собирают пожертвования на закупку продуктов, а также рады волонтерской поддержке в роли официанта каждый будний день с 12 до 16 часов. Желающие могут оставить подарки для пенсионеров или оплатить обед.

Как оказать поддержку детям?

Исполнить мечты воспитанников детского хосписа

Каждый год в хосписе проводят акцию «Мечты сбываются», в которой каждый желающий может посмотреть желания подопечных и исполнить одно из них. На сайте организации есть разделы «Исполняющиеся мечты» и «Исполненные мечты». Также можно принять участие в новогоднем марафоне подарков. Для этого нужно поставить «+» под постом, после чего работники хосписа пришлют вам в личные сообщения необходимую информацию. Проверьте, чтобы ваша почта в соцсети была доступна.

Сделать пожертвование для онкобольных детей

Организация «Свет.дети», помогающая ребятам с онкологическими заболеваниями и их родственникам, ежегодно собирает средства не только на медицинские нужды детям, но и на новогодние подарки и организацию праздников в больницах, чтобы сделать жизнь больных ярче и теплее. Областные компании могут помочь, организовав праздник в детском онкоотделении, порадовав подопечных фонда лакомствами собственного производства, предоставив собственный продукт для использования в больницах или квартирах фонда и другое.

Помочь сиротам с образованием

Фонд «Дети наши» ежегодно устраивает акцию «Дарите навыки вместо игрушек». Нынешний год не исключение. Работники фонда организовали сбор денежных средств, которые пойдут на освоение или усовершенствование детских навыков в мастерских, где ребята из детдомов смогут творчески развиваться.

«Дети наши из подопечных детских домов смогут весь год заниматься в развивающих кружках, готовиться к поступлению в профессиональные учебные заведения, учиться финансовой грамоте и многому другому, что нужно для взрослой жизни и что не дают в детских домах», — гласит пояснение к акции.

Организовать праздник для детей из благотворительного фонда «Дикони»

Дети, которые находятся под опекой фонда «Дикони» нуждаются не только в ежемесячном содержании, с которым может помочь каждый неравнодушный житель Ленобласти, оформив ежемесячный платеж, но и в настоящем празднике. Так как многие подопечные болеют, сотрудники фонда пока не решили, запускать ли предновогодний сбор, но уже сейчас вы можете порадовать детей перед Новым Годом. На сайте указаны такие варианты: «Подарить кроссовки», «Подарить развивающую игрушку», «Подарить игрушку», «Подарить ребенку книгу» или «Сделать сладкий подарок».

Передать подарки детям с особенностями здоровья или перечислить деньги на их покупку в фонд «Доброделы»

Благотворительный фонд «Доброделы» сотрудничает со многими соцучреждениями, помогающим детям с особенностями здоровья и тяжелыми заболеваниями, из неполных и многодетных семей, а также тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Многие из ребят будут встречать праздники в больнице, поэтому волонтеры организовали сбор подарков или денежных средств на их покупку. В качестве подарка подойдут: творческие наборы, чтобы можно было красить, лепить, рисовать и другое, конструктор «Лего», куклы или трансформеры, машинки, игровые или развивающие наборы, а также сладости. Передать подарки можно по указанным здесь адресам.

Как помочь бездомным?

Передать в «Ночлежку» одежду и еду

Организация «Ночлежка» в Северной столице запустила традиционную акцию «Мандарины и тушенка», которая закончится 26 декабря. Волонтеры организации собирают в подарок бездомным: кусачки для ногтей, фонарики, перчатки, носки, термосы, крема для детей, мыло, влажные салфетки, зубные щетки, гигиенические прокладки, станки для брить, а также продукты — рафинад, черный чай, конфеты, печенье, пюре и лапшу быстрого приготовления, тушенку, рыбные консервы. Купленные предметы можно передать в благотворительные магазины «Спасибо!» с 11 часов утра до девяти часов вечера в Ковенском переулке, на 8-й линии Васильевского острова, на Чкаловском проспекте, на Звенигородской улице и на Измайловском проспекте.

Как помочь животным?

Принять участие в акции «Сытый Новый Год»

Акция «Сытый Новый Год», в которой ленинградцы могут поддержать областные приюты для бездомных животных, передав в любой областной центр «Мои документы» сухой корм для собак и кошек в запечатанных фабричных упаковках, будет действовать до 29 декабря. Все собранные подарки будут переданы в приюты для бездомных животных.

Вам будет интересно Ленинградцев приглашают присоединиться к акции «Сытый Новый год» «Сытый Новый год» - совместная акция МФЦ и управления ветеринарии Ленобласти, в поддержку бездомных животных. Акция стартовала 13 декабря. Вплоть до... 13.12.2021 174

Оказать финансовую поддержку кошачьему приюту для погашения долгов

Выборгский приют для кошек запустил предновогодний сбор, который пойдет на оплату долгов и декабрьской аренды. Реквизиты для внесения пожертвований указаны здесь.

Предоставить посильную помощь Центру «Велес»

Центр помощи диким животным «Велес» круглогодично нуждается в поддержке неравнодушных жителей региона. Помочь Центру можно следующими способами: волонтерство, закупка и доставка продуктов и кормов, медикаментов и хозяйственно-бытовых вещей для животных, пожертвования, предоставление транспорта или услуг перевозок.

Как еще я могу помочь нуждающимся?

Купив самодельные новогодние подарки

Подопечные центра «Дар в будущее» — дети с инвалидностью, одинокие люди старшего поколения, а также граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации делают сувениры своими руками. Купив самодельные подарки, вы поможете и подопечным центра, и самой организации, оказывающей адресную помощь опекаемым ею людям и проводящей праздничные, развлекательные, обучающие и спортивные мероприятия.

Переводя один рубль в день фонду «Нужна помощь»

Благотворительный фонд «Нужна помощь» продвигает акцию «Рубль в день«. Ее смысл в том, чтобы ежедневно переводить хотя бы один рубль любой благотворительной организации, которая сотрудничает с фондом. В список входят около 100 сообществ, которые оказывают поддержку сиротам, людям, принесшим инсульт или имеющим онкологические и другие тяжелые заболевания, а также жертвам насилия и другим категориям граждан, нуждающихся в поддержке.