Военнослужащий из Тихвинского района погиб в Белгородской области

При выполнении боевых задач на территории Белгородской области погиб рядовой из Тихвинского района Ленобласти Даниил Королев.
Он погиб в ноябре 2024 года. Церемония прощания с военнослужащим состоится 6 декабря в морге города Тихвин. Похоронят бойца на Шугозерском кладбище, рассказали в администрации Шугозерского сельского поселения.
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