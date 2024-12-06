Военнослужащий из Тихвинского района погиб в Белгородской области

При выполнении боевых задач на территории Белгородской области погиб рядовой из Тихвинского района Ленобласти Даниил Королев.

Он погиб в ноябре 2024 года. Церемония прощания с военнослужащим состоится 6 декабря в морге города Тихвин. Похоронят бойца на Шугозерском кладбище, рассказали в администрации Шугозерского сельского поселения.