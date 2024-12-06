Автомобиль въехал в дерево на трассе «Нарва», водитель погиб

Смертельное ДТП произошло вечером 5 декабря на федеральной трассе А-180 «Нарва» около деревни Гомонтово в Волосовском районе Ленобласти.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, выехал на встречную полосу, а затем улетел в кювет, где врезался в дерево.

Фото: Леноблпожспас

Прибывшие на место спасатели деблокировали водителя в тяжелом состоянии, в «скорой» уже констатировали смерть. Проводится проверка.