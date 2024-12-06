В России может измениться порядок формирования больничных листов

Поделиться

Минздрав России планирует с 1 сентября 2025 года ввести новый порядок формирования больничных листов. На данный момент закончено публичное обсуждение проекта и идет подведение его итогов.

врач
Фото: baltphoto.ru

Согласно предложенным правилам, будет учитываться число выданных заявителю листков нетрудоспособности, чтобы выявлять причины его состояния для принятия необходимых мер по улучшению оказания медицинской помощи.

Как следует из документа, с 1 сентября 2025 года для граждан, которых в течение полугода признавали нетрудоспособными четыре раза и более, появится ограничение. Листок нетрудоспособности таким лицам будут выдавать на срок до трех календарных дней, после чего потребуется решение врачебной комиссии.

Вам будет интересно
В России может измениться порядок формирования больничных листов Россия, минздрав, больничный лист
Максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
В 2026 году максимальный размер выплаты по временной нетрудоспособности составит 207,6 тыс. рублей в месяц или 6,8 тыс. за один...
02.11.2024 284

Как отмечается в тексте проекта приказа, изменения будут действовать до 1 января 2027 года.

Автор