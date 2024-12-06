В России может измениться порядок формирования больничных листов

Минздрав России планирует с 1 сентября 2025 года ввести новый порядок формирования больничных листов. На данный момент закончено публичное обсуждение проекта и идет подведение его итогов.

Согласно предложенным правилам, будет учитываться число выданных заявителю листков нетрудоспособности, чтобы выявлять причины его состояния для принятия необходимых мер по улучшению оказания медицинской помощи.

Как следует из документа, с 1 сентября 2025 года для граждан, которых в течение полугода признавали нетрудоспособными четыре раза и более, появится ограничение. Листок нетрудоспособности таким лицам будут выдавать на срок до трех календарных дней, после чего потребуется решение врачебной комиссии.

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Как отмечается в тексте проекта приказа, изменения будут действовать до 1 января 2027 года.