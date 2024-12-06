ФАС начала проверки производителей сливочного масла

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ФАС начала антикартельные проверки производителей сливочного масла из-за обращений о росте цен.

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Изображение от freepik
«Предмет проверок – соблюдение запрета на антиконкурентные соглашения, следствием которых может являться в том числе установление или поддержание цен», — говорится в сообщении.

Внеплановые выездные проверки проходят в отношении семи компаний в Москве, Омске, Ижевске, Барнауле, Вологодской и Свердловской областях. Предприятия являются производителями молочной продукции, в том числе сливочного масла.

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Окончательные выводы ФАС сделает по итогам проверочных мероприятий и анализа всей полученной информации.

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