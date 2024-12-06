Жителя Кингисеппского района задержали за интим со школьницей

В полицию Кингисеппского района 4 декабря обратилась 42-летняя жительница Ленинградской области. Женщина рассказала, что 24-летний молодой человек вступал в половую связь с ее 15-летней дочерью.

Преступления совершались в период с июня по декабрь 2024 года в квартире в деревне Фалилеево. Заведено уголовное дело о половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Подозреваемого задержали. Ранее молодой человек был судим за угон, кражи и применение насилия в отношении представителя власти.