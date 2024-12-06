В Ленобласти досрочно прекращены полномочия двоих депутатов Заксобрания

В Ленобласти досрочно прекращены полномочия двоих депутатов Законодательного собрания — Дамира Шадаева и Вадима Будеева.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, в результате проверки были выявлены нарушение требований антикоррупционного законодательства. Депутаты предоставляли ложные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Кроме того, их супруги пользовались «иностранными финансовыми инструментами».

По итогам заседания ЗакСа полномочия депутатов прекращены досрочно. Однако Вадим Будеев, не дожидаясь дисциплинарного решения, подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Теперь прокуратура области готовит исковое заявление об изменении основания и формулировки прекращения его полномочий депутата.