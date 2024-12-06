Жителя Ленобласти задержали за грабеж на 165 тысяч рублей в Петербурге

По подозрению в грабеже на проспекте Авиаконструкторов в Санкт-Петербурге 6 декабря в 13:10 задержали 32-летнего жителя Ленинградской области.

Преступление совершено вечером 3 декабря. Подозреваемый напал на 48-летнего петербуржца на 10-м этаже одного из домов по проспекту Авиаконструкторов. Преступник избил жертву, отобрал 140 тысяч рублей и четыре мобильных телефона стоимостью 25 тысяч рублей.

На следующий день пострадавший обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила 165 тысяч рублей. Известно, что подозреваемый был неоднократно судим. Заведено уголовное дело о грабеже.