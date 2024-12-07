Водитель «Лады» сбил бабушку с внуком на «зебре» у Новоселья, ребенок в тяжелом состоянии

ДТП произошло вечером 6 декабря на первом километре трассы «Стрельна — Пески — Яльгелево» у Новоселья в Ломоносовском районе Ленобласти.

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, 69-летний мужчина на «Ладе» сбил 56-летнюю женщину с пятилетним внуком. Они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате их госпитализировали с различными травмами: мальчик находится в тяжелом состоянии, его бабушка — в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства аварии устанавливаются.