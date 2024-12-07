Новая спортшкола в Коммунаре откроется в 2026 году

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Новая детско-юношеская спортивная школа в Коммунаре откроется в 2026 году. Соответствующее разрешение на строительство объекта уже получено.

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Фото:baltphoto.ru

Спортивный объект разместится на улице Просвещения и будет включать в себя универсальные спортивные и игровые залы, залы для ритмической гимнастики, помещения для групповых занятий с элементами борьбы, а также тренажерный зал и медицинский пункт.

Планируется, что спортивная школа будет введена в эксплуатацию осенью 2026 года.

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22.11.2024 302
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