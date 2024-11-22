Дрозденко: ФОК с бассейном и ледовая арена во Всеволожске должны быть открыты до конца года

Строительство ФОК ведется по государственной программе. Завершить строительство планируется до конца 2024 года.
Внутри спорткомплекса с бассейном откроются универсальный игровой зал для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, зал «сухого плавания» и занятий фитнесом, а также универсальный зал для занятий настольным теннисом на 4 стола ЕПС 16 чел. в час. Внутри две чаши бассейна.
Строительство катка рядом с парком «Песчанка» идет с 2022 года. Здесь будут доступны ледовое поле, пять тренажерных залов, кабинет гимнастики, буфет и прокат коньков.
Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».