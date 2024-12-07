Россия и Белоруссия отменяют роуминг с 1 марта 2025 года

Россия и Беларусь окончательно отменят роуминг с 1 марта 2025 года. Документ об этом подписали президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко.
Ранее бесплатными стали входящие вызовы в роуминге на территории Союзного государства. Теперь россияне и белорусы смогут пользоваться связью без переплаты.
Всего на заседании госсовета было подписано 11 документов. Среди них — соглашения о формировании объединенного рынка электроэнергии между странами, о единых правилах в области защиты прав потребителей, об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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07.12.2024 37