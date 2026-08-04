Атаки на логистическую инфраструктуру Wildberries в июле-августе стали не просто серией чрезвычайных происшествий, а полноценным отраслевым кризисом. Под ударом оказались более десятка крупных складских комплексов, суммарно повреждено свыше 890 тысяч м² площадей - почти пятая часть всей заявленной инфраструктуры маркетплейса. За сухими цифрами стоят потерянные жизни и десятки пострадавших сотрудников, миллиардные убытки селлеров и вынужденная перестройка всей модели работы онлайн‑торговли. Почему маркетплейс оказался под ударом, как меняется работа продавцов и какие меры поддержки уже запущены - в нашем материале.

Фото: пресс-служба WB

Хронология событий

В ночь на 18 июля беспилотники нанесли удары по крупным логистическим узлам Wildberries в Котовске Тамбовской области и московской Электростали . Трагедия унесла жизни семи человек в первом случае, ещё более 20 сотрудников получили ранения. При втором эпизоде погиб один работник, травмы получили 49 человек. Оба распределительных комплекса серьёзно пострадали. В Электростали, где площадь склада составляла 250 тысяч м², огонь уничтожил пять из десяти модулей хранения. Огонь удалось ликвидировать полностью только 21 июля. В Котовске пламя охватило логистический терминал, общей площадью 108 тысяч м², причинив серьёзный урон инфраструктуре. Однако 23 числа склад возобновил работу. После первых происшествий СК РФ возбудил уголовные дела по статье о теракте. В ООН преднамеренные удары по объектам гражданской инфраструктуры расценили как военное преступление. Фото: вторая очередь складского комплекса в Котовске при открытии. Источник - пресс-служба WB

беспилотники нанесли удары по крупным логистическим узлам Wildberries . Трагедия унесла жизни семи человек в первом случае, ещё более 20 сотрудников получили ранения. При втором эпизоде погиб один работник, травмы получили 49 человек. Оба распределительных комплекса серьёзно пострадали. В Электростали, где площадь склада составляла 250 тысяч м², огонь уничтожил пять из десяти модулей хранения. Огонь удалось ликвидировать полностью только 21 июля. В Котовске пламя охватило логистический терминал, общей площадью 108 тысяч м², причинив серьёзный урон инфраструктуре. Однако 23 числа склад возобновил работу. После первых происшествий СК РФ возбудил уголовные дела по статье о теракте. В ООН преднамеренные удары по объектам гражданской инфраструктуры расценили как военное преступление. 22 июля атаки продолжились: под прицелом оказались товарные хранилища в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края . В Краснодаре возник пожар, который тушили более суток. Пострадали 10 человек, одна девушка позже скончалась. По словам очевидцев в соцсетях, почти весь склад уничтожен. Отмечалось, что обломки БПЛА задели два жилых дома. В Невинномысске травмы получили пятеро, один из них был госпитализирован. На самом складе серьёзно пострадал сектор хранения площадью порядка 35 тысяч м² при общей площади комплекса в 94 тысячи м² - фиксировались значительные повреждения здания, сортировочных линий и IT‑инфраструктуры. Для ликвидации последствий привлекался пожарный вертолёт.

атаки продолжились: под прицелом оказались товарные хранилища . В Краснодаре возник пожар, который тушили более суток. Пострадали 10 человек, одна девушка позже скончалась. По словам очевидцев в соцсетях, почти весь склад уничтожен. Отмечалось, что обломки БПЛА задели два жилых дома. В Невинномысске травмы получили пятеро, один из них был госпитализирован. На самом складе серьёзно пострадал сектор хранения площадью порядка 35 тысяч м² при общей площади комплекса в 94 тысячи м² - фиксировались значительные повреждения здания, сортировочных линий и IT‑инфраструктуры. Для ликвидации последствий привлекался пожарный вертолёт. 23 июля появилось сообщение о повреждении кровли склада компании в Воронеже. Работу временно приостановили, но 28 числа объект вернулся к штатному режиму функционирования. Фото: логоцентр Wildberries в Воронеже. Источник - пресс-служба WB

появилось сообщение о повреждении кровли склада компании Работу временно приостановили, но 28 числа объект вернулся к штатному режиму функционирования. В ночь на 24 июля беспилотник атаковал складской комплекс Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области. Три работника получили травмы средней тяжести. Несущие конструкции и стеллажи оказались сильно повреждены, что привело к обрушению некоторых секций. Товарные запасы в пострадавшей зоне были практически полностью уничтожены. В Санкт‑Петербурге атаке подвергся распределительный пункт в Шушарах. Как заявляла основательница компании Татьяна Ким, часть складских площадей и товаров удалось сохранить. Однако в пострадавшем крыле повреждены оказались кровля и перекрытия, выведена из строя система сортировки и конвейеры. Это временно снизило пропускную способность центра и потребовало перераспределить часть грузов. В Крыму в момент массированного налёта БПЛА персонал успели вывести из сортировочного центра в Симферополе. 24-го также был зафиксирован инцидент в Туле. Там беспилотник повредил фасад складского здания компании. Пострадавших не было, но часть товарных потоков пришлось перераспределить на другие узлы.

25 июля в Екатеринбурге средствам ПВО удалось сбить дрон неподалёку от складского комплекса маркетплейса. Объект не пострадал. Фото: логистический комплекс Wildberries в Екатеринбурге. Источник - пресс-служба WB

средствам ПВО удалось сбить дрон неподалёку от складского комплекса маркетплейса. Объект не пострадал. 29 июля беспилотник атаковал товарный терминал в Рязани . Людей оперативно эвакуировали согласно регламенту безопасности. Шесть сотрудников получили травмы, однако на самом складе пострадала зона приёмки товаров. При этом в компании отдельно отмечали, что зона хранения практически не была затронута, поэтому большую часть грузов удалось сохранить.

беспилотник атаковал товарный терминал . Людей оперативно эвакуировали согласно регламенту безопасности. Шесть сотрудников получили травмы, однако на самом складе пострадала зона приёмки товаров. При этом в компании отдельно отмечали, что зона хранения практически не была затронута, поэтому большую часть грузов удалось сохранить. 30 июля целью удара стал распределительный центр в Пензе , где вспыхнул сильный пожар. На его ликвидацию потребовалось двое суток, в тушении принимали участие два автопоезда и вертолёт. Из здания успели эвакуировать 226 сотрудников. Правда, четыре человека получили травмы: троих отпустили из больницы, один оставался в стационаре. Отмечалось, что огонь охватил 62 тысячи м² от общей площади в 90 тысяч м². В тот же день атаке подвергся логистический объект в удмуртском Сарапуле . После сигнала воздушной тревоги персонал покинул здание, где позже тоже возник пожар. Огонь повредил основные складские площади, серьёзно пострадали зона хранения и стеллажные конструкции. Конвейерные и сортировочные линии частично вышли из строя, как и элементы локальной IT-инфраструктуры, включая системы учёта и видеонаблюдения. Из-за высокой температуры деформировались несущие металлоконструкции. Запасы товаров в пострадавшей зоне оказались почти полностью уничтожены. Фото: логистический комплекс Wildberries в Пензе при открытии. Источник - пресс-служба WB

целью удара стал распределительный центр , где вспыхнул сильный пожар. На его ликвидацию потребовалось двое суток, в тушении принимали участие два автопоезда и вертолёт. Из здания успели эвакуировать 226 сотрудников. Правда, четыре человека получили травмы: троих отпустили из больницы, один оставался в стационаре. Отмечалось, что огонь охватил 62 тысячи м² от общей площади в 90 тысяч м². В тот же день атаке подвергся логистический объект . После сигнала воздушной тревоги персонал покинул здание, где позже тоже возник пожар. Огонь повредил основные складские площади, серьёзно пострадали зона хранения и стеллажные конструкции. Конвейерные и сортировочные линии частично вышли из строя, как и элементы локальной IT-инфраструктуры, включая системы учёта и видеонаблюдения. Из-за высокой температуры деформировались несущие металлоконструкции. Запасы товаров в пострадавшей зоне оказались почти полностью уничтожены. 31 июля компания Wildberries официально подтвердила факт возгорания на складе в Волгограде. По предварительным данным, пострадавших не было. Огонь охватил часть складских помещений, особенно зону хранения и стеллажные системы. Повреждены кровля и перекрытия в одном из секторов здания, а также частично выведена из строя система конвейерной сортировки. Помимо этого, вражеский дрон пытался атаковать хранилище товаров компании Ozon в Зеленодольском районе Татарстана . Удар отразили.

компания Wildberries официально подтвердила факт возгорания на складе По предварительным данным, пострадавших не было. Огонь охватил часть складских помещений, особенно зону хранения и стеллажные системы. Повреждены кровля и перекрытия в одном из секторов здания, а также частично выведена из строя система конвейерной сортировки. Помимо этого, вражеский дрон пытался атаковать хранилище товаров . Удар отразили. 2 августа после атаки практически полностью выгорел логистический центр в посёлке Новосемейкино под Самарой . По словам врио министра промышленности и торговли Самарской области Дениса Гуркова, из 180 тысяч м² сгорело 160 тысяч. Уцелел только административный комплекс. Все товары на складе оказались уничтожены. Несмотря на масштабы случившегося, жертв удалось избежать: поданным МЧС, из здания вывели 710 человек.

после атаки практически полностью выгорел логистический центр . По словам врио министра промышленности и торговли Самарской области Дениса Гуркова, из 180 тысяч м² сгорело 160 тысяч. Уцелел только административный комплекс. Все товары на складе оказались уничтожены. Несмотря на масштабы случившегося, жертв удалось избежать: поданным МЧС, из здания вывели 710 человек. 3 августа целью БПЛА стал складской комплекс во Владимирской области , расположенный в Собинском округе , то есть в центре региона. При нападении пострадали четверо - трое мужчин и женщина. Возникший пожар локализовали на площади 100 тысяч м². Для его тушения потребовался вертолёт. Фото: vk. ru/club105015934

целью БПЛА стал складской комплекс , расположенный , то есть в центре региона. При нападении пострадали четверо - трое мужчин и женщина. Возникший пожар локализовали на площади 100 тысяч м². Для его тушения потребовался вертолёт. 4 августа в ходе очередной атаки был поврежден логистический центр компании у Красного Бора в Тосненском районе Ленобласти. Пожар охватил часть складского комплекса, однако персонал эвакуировали заблаговременно. В пресс-службе RWB подчеркнули: часть здания и товары остались нетронутыми. Сейчас специалисты оценивают уцелевшие запасы. Для тушения пожара были задействованы Леноблпожспас и МЧС, а также создан оперативный штаб. Из-за удара приём текущих поставок был временно прекращён, а грузы перенаправлены на другие логистические пункты. После случившегося было заведено уголовное дело. Также при отражении нападения БПЛА в Тверской области обломком беспилотника частичные повреждения получила стена складского помещения WB в посёлке Эммаусс Калининского округа.

Фото: логистический комплекс Wildberries возле Красного Бора при открытии. Источник - пресс-служба WB

Почему под атаку попали пункты маркетплейса?

Этот вопрос остаётся одним из самых обсуждаемых. Эксперт Никита Комаров в интервью «Царьграду» раскрыл вероятную причину такой избирательности. По его словам, дело в особенностях бизнес-модели Wildberries. С самого начала компания делала ставку на централизованную структуру, в том числе в логистике. Это заметно контрастирует с подходом Ozon, где процессы выстроены по более децентрализованному принципу.

Логистическая сеть Wildberries отличается высокой концентрацией мощностей: её склады крупнее, а ключевые узлы сильнее сконцентрированы. Это позволяло эффективно управлять потоками в обычных условиях, но в текущих реалиях превратилось в слабое место. Из-за такой структуры один удар способен нанести компании серьёзный урон, поэтому Wildberries оказался наиболее уязвимым перед атаками беспилотников.

Специалист также отметил, что последствия для участников рынка уже ощутимы. Покупатели столкнутся с ростом сроков доставки. Сильнее всего пострадали предприниматели, для которых Wildberries - основная торговая площадка: на складах хранится их товар, зачастую составляющий почти весь оборотный капитал. Всего на маркетплейсе работает более млн продавцов.

«Что касается Краснодара, там, судя по кадрам, тоже ущерб серьёзный. И вот действительно дальше непонятно, как действовать в этой среде Wildberries, потому что убытки от непосредственно складов, по разным оценкам, там могут быть до 50 млрд рублей», - добавил Комаров.

При этом эксперты предостерегают: ситуация может измениться, и угроза способна затронуть и другие площадки. Сейчас критически важной становится задача защиты логистических объектов от ударов БПЛА. Однако обеспечить все крупные склады средствами ПВО вряд ли получится - ресурсов может попросту не хватить. Сейчас рассматривается вариант с арендой складских помещений за пределами России.

Фото: пресс-служба WB

Вместе с тем в конце июля в интервью DW* (издание внесено в перечень СМИ-иноагентов и считается нежелательным в России) советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк обосновал атаки на логистические объекты Wildberries как «легитимную цель» с нескольких позиций.

По его словам, маркетплейс - это не просто торговая площадка, а элемент крупной финансовой инфраструктуры: через него проходит оборот в 6,2 трлн рублей, а сама компания связана с четырьмя ключевыми банками - ВТБ, Сбер, Альфа‑Банк, Промсвязьбанк. Удар по Wildberries, как утверждает Подоляк, ведёт к «страшной дефискализации», то есть подрыву денежного оборота.

Кроме того, он упоминал, что через площадку реализуется продукция, значимая для логистики, включая товары военного назначения и компоненты для дронов и оптоволокна. Поэтому одна из задач - разрыв этих цепочек.

При этом политик отдельно подчёркивал социальный эффект, поясняя, что под удар попадают обычные люди - продавцы и сотрудники, которые «просто зарабатывают деньги» и в результате «они сразу лишаются всего, лишаются перспектив».

Как удары отразились на инфраструктуре и бизнесе?

Атаки беспилотников на склады Wildberries спровоцировали масштабный кризис в сегменте онлайн‑торговли. По данным Forbes, среди пострадавших - крупнейшие российские ретейлеры: ущерб Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Love Republic, Sela и Idol) превышает 1 млрд рублей, а сеть «Спортмастер» потеряла несколько сотен миллионов рублей.

Общий ущерб селлеров площадки, по оценкам экспертов, приближается к 280 млрд рублей. При этом только затраты на восстановление зданий, оборудования и сортировочных линий могут составить 62,5-80,8 млрд рублей: сотрудник компании, специализирующейся на складской недвижимости, оценивал необходимые инвестиции примерно в 70 000 рублей за квадратный метр без учёта НДС.

С учётом уничтоженных товарных запасов итоговая сумма потерь вырастает в разы. Убытки несут не только российские предприниматели, но и бизнес из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая.

Видео: товары на складе в Рязани, которые удалось сохранить после пожара. Источник - пресс-служба WB

Особенно тяжело приходится небольшим и средним селлерам: для них утрата товара на складе нередко означает крах многолетнего бизнеса. Один из участников рынка в Ленобласти поделился своими переживаниями:

«Единственное, на что я рассчитываю, это на какие‑то меры поддержки от государства. Компенсации за товар я лично не жду, как и большинство других продавцов. У меня есть знакомый, у которого на Электростали сгорело товара на 200 млн рублей, а остатков там было более 50 тысяч единиц. Человек строил на WB бизнес больше четырёх лет, а сейчас непонятно, что делать. У меня своя дилемма: идёт партия, в которую вложено прилично денег. Главный вопрос - куда её грузить: она прибудет уже в конце месяца. Даже отгружать по чуть‑чуть страшно. Переход на FBS (торговлю со своего склада -прим.ред.) моя экономика не выдерживает. Это выйдет в разы дороже. Сейчас вообще творится хаос: наплыв на FBS огромный, система к такому не готова. Плюс начинается школьный сезон. Сегодня бомбили Владимир - там тоже был хороший склад. По факту оставшихся логистических центров можно по пальцам пересчитать».

Масштабы разрушений впечатляют. Только на 2 августа общая площадь атакованных складов Wildberries оценивалась в 1,21-1,47 млн м². При этом повреждено 893 000-1 154 000 м² - это 17,2-22,2% от публично заявленных 5,2 млн м² логистической инфраструктуры RWB. За июль маркетплейс лишился как минимум 17% своих складских помещений.

По данным отраслевых источников, из-за перераспределения потоков сроки доставки отдельных категорий товаров выросли в два-три раза, а доля возвратов из-за задержек увеличилась примерно на 12-15%.

Выживание на рынке: новые тактики и риски

В этих условиях продавцы вынуждены радикально менять привычные схемы работы. Объёмы остатков на складах Wildberries сокращены до минимума: вместо запаса на пару месяцев селлеры теперь держат недельный объём либо вовсе отказываются от отгрузок. Многие массово переходят на модель FBS, но свободных подходящих помещений катастрофически не хватает. В ход идут любые варианты - от гаражей и контейнеров до опустевших торговых центров.

Чтобы удержаться на плаву, предприниматели прибегают к нестандартным тактикам: демпингуют, порой продавая товары в убыток, а также пытаются выкупать собственные остатки или усиливают внешнюю рекламу. Однако площадка ограничивает искусственный выкуп. Её алгоритмы расценивают такие действия как попытку манипулировать рейтингом карточек.

Видео: обстановка до начала атак по складам маркетплейса в логоцентре в Электростали.

Параллельно стремительно растут издержки. Из‑за острого дефицита складских площадей арендные ставки взлетели до рекордных значений. В Москве и области стоимость складов класса А к концу года может достичь 10 тысяч рублей за м² в год. Аренда небольших помещений доходит до двух тысяч рублей за метр в месяц. А для многих селлеров такие расходы экономически непосильны.

Ситуация остаётся крайне напряжённой: перестройка логистических цепочек требует времени, а новые удары лишь усугубляют дефицит мощностей. Участники рынка сходятся в том, что в ближайшие недели быстрого улучшения ждать не стоит.

Помощь пострадавшим

Фото: реконструированный логистический комплекс Wildberries в Шушарах. Источник - пресс-служба WB. 14 июля 2025 года

Маркетплейс взял на себя значительную часть оперативной поддержки пострадавшим. Как дополнительные каналы помощи также подключились власти и банки.

Действия Wildberries

Во-первых, компания провела два транша компенсаций. В первую волну вошли более 88 тысяч уязвимых продавцов, во вторую - около 100 тысяч, многие из которых уже получили выплаты в первом транше. Средства зачислялись на балансы предпринимателей. Правда многие селлеры отмечали, что суммы были частичными и составляли от 3 до 5% стоимости утраченного товара. Сам механизм расчёта вызывал вопросы из-за непрозрачности.

Для среднего и крупного бизнеса маркетплейс разработал «Симулятор продаж». Система анализировала все прошлые данные продавца и ежедневно начисляла виртуальную выручку, как если бы товар продолжал реализовываться.

Вместе с темпродавцам предоставили скидки на хранение товаров на складах сроком на 45 дней. Также появились бесплатные транзитные поставки на региональные склады.

Через WB Банк также последовала финансовая поддержка. Для малого и среднего бизнеса ввели кредитные каникулы: платежи по основному долгу и процентам приостановили на три месяца, то есть ближайший платёж перенесли на конец октября. Для многих эту опцию подключили автоматически, без необходимости подавать заявку и собирать документы. Ситуацию у крупных предпринимателей рассматривали в индивидуальном порядке. Также предлагали льготные кредиты и факторинг для пополнения запасов товара. Кроме того, отменили комиссии за рублёвые переводы внутри страны, повысили ставки на остатки по счетам и ввели льготные условия для ускоренного вывода выручки, в частности лимиты овердрафта.

Своим вниманием Wildberries не обделила и сотрудников, выплатив семьям погибших по 2 млн рублей, а тем, кто получил тяжёлые травмы - по одному млн. Параллельно для пострадавших и их близких была организована психологическая поддержка, который воспользовались несколько сотен человек.

Кроме того, WB запустила горячую линию для селлеров с ежедневными вебинарами по перераспределению остатков, работе с претензиями и оформлению подтверждений ущерба.

Что предложили власти

Здесь важно учитывать, что прямого закона, обязывающего государство компенсировать бизнесу ущерб от атак БПЛА, нет. Но власти быстро включились в диалог и проработку мер.

Так, 30 июля вице-премьер Александр Новак поручил Минэкономразвития, Минфину, ФНС совместно с Центробанком и объединениями предпринимателей проработать меры поддержки для пострадавших продавцов. Ответственным поручили представить проекты правовых актов до 10 августа.

Одновременно с этим обсуждались и конкретные инструменты: налоговые каникулы, в том числе отсрочка страховых взносов, льготные займы через государственные институты поддержки, отсрочки по аренде госимущества и консультационная помощь. Сейчас инициативы находятся на стадии проработки.

Между тем, 4 августа стало известно о расширении логистического присутствия Wildberries в Казахстане. По словам министра торговли и интеграции Казахстана Армана Шаккалиева, маркетплейс планирует построить в стране складские объекты общей площадью порядка 260 тысяч м². Их открытие ожидается в первом квартале 2027 года.

Речь идёт о двух крупных объектах: около 160 тыс. м² в Алма-Ате и примерно 100 тыс. м² в Астане. При этом параллельно Wildberries уже арендует в Казахстане порядка 46 тыс. м² складских помещений. Объём инвестиций в новые проекты оценивается в 47,7 млрд тенге, а это примерно 100,9 млн долларов. Важно отметить, что официального обращения от Wildberries с просьбой разрешить строительство дополнительных складов в профильное ведомство пока не поступало. Как пояснил министр, компании могут самостоятельно договариваться с владельцами складской недвижимости без прямого участия правительства. Стороны также в целом обсуждают возможности для российского бизнеса: любой российский игрок при наличии свободных площадей может вести переговоры с местными арендодателями. При этом отдельного пакета соглашений о размещении складов других российских компаний не анонсировалось.

Отдельные региональные власти не остались в стороне. Например, в Краснодарском крае заявляли о помощи в перестройке логистики, проработке технической и физической безопасности складов, а также об организации мобильных огневых групп для прикрытия важных предприятий. В Ленобласти губернатор обозначил, что власти не оставят бизнес без помощи. Пострадавшие предприниматели смогут получить льготные займы на пополнение оборотных средств, чтобы быстрее восстановить товарные позиции и продолжить работу. Со слов самих продавцов, такая помощь сейчас особенно актуальна. По словам Александра Дрозденко, последствия атак затронули около 1,5 тысячи региональных предпринимателей. Сумма ущерба значительная.

Фото: пресс-служба WB

Что сделали банки

Несколько крупных банков запустили собственные программы антикризисной поддержки. Сбербанк открыл сбор заявок на реструктуризацию кредитов для предпринимателей, потерявших товарные остатки. Банк также проводил бесплатные консультации: помогал с первыми шагами, вопросами страхования и поиском аналитики по остаткам.

ВТБ предложил комплекс мер. Например, отсрочку по основному долгу и процентам, а также другие решения, подобранные индивидуально после анализа ситуации конкретного предпринимателя. ПСБ анонсировал адресную помощь, где в зависимости от объёма потерь и долговой нагрузки могли предложить отсрочку платежей, изменение графика погашения, полную реструктуризацию или кредитные каникулы. Точка Банк, в свою очередь, дал практическую помощь, опубликовав инструкцию, как сохранить данные об остатках , чтобы подтвердить объём утраченного товара.

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