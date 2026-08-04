Атаки на логистическую инфраструктуру Wildberries в июле-августе стали не просто серией чрезвычайных происшествий, а полноценным отраслевым кризисом. Под ударом оказались более десятка крупных складских комплексов, суммарно повреждено свыше 890 тысяч м² площадей - почти пятая часть всей заявленной инфраструктуры маркетплейса. За сухими цифрами стоят потерянные жизни и десятки пострадавших сотрудников, миллиардные убытки селлеров и вынужденная перестройка всей модели работы онлайн‑торговли. Почему маркетплейс оказался под ударом, как меняется работа продавцов и какие меры поддержки уже запущены - в нашем материале.
Хронология событий
- В ночь на 18 июля беспилотники нанесли удары по крупным логистическим узлам Wildberries в Котовске Тамбовской области и московской Электростали. Трагедия унесла жизни семи человек в первом случае, ещё более 20 сотрудников получили ранения. При втором эпизоде погиб один работник, травмы получили 49 человек. Оба распределительных комплекса серьёзно пострадали. В Электростали, где площадь склада составляла 250 тысяч м², огонь уничтожил пять из десяти модулей хранения. Огонь удалось ликвидировать полностью только 21 июля. В Котовске пламя охватило логистический терминал, общей площадью 108 тысяч м², причинив серьёзный урон инфраструктуре. Однако 23 числа склад возобновил работу. После первых происшествий СК РФ возбудил уголовные дела по статье о теракте. В ООН преднамеренные удары по объектам гражданской инфраструктуры расценили как военное преступление.
Фото: вторая очередь складского комплекса в Котовске при открытии. Источник - пресс-служба WB
- 22 июля атаки продолжились: под прицелом оказались товарные хранилища в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. В Краснодаре возник пожар, который тушили более суток. Пострадали 10 человек, одна девушка позже скончалась. По словам очевидцев в соцсетях, почти весь склад уничтожен. Отмечалось, что обломки БПЛА задели два жилых дома. В Невинномысске травмы получили пятеро, один из них был госпитализирован. На самом складе серьёзно пострадал сектор хранения площадью порядка 35 тысяч м² при общей площади комплекса в 94 тысячи м² - фиксировались значительные повреждения здания, сортировочных линий и IT‑инфраструктуры. Для ликвидации последствий привлекался пожарный вертолёт.
- 23 июля появилось сообщение о повреждении кровли склада компании в Воронеже. Работу временно приостановили, но 28 числа объект вернулся к штатному режиму функционирования.
Фото: логоцентр Wildberries в Воронеже. Источник - пресс-служба WB
- В ночь на 24 июля беспилотник атаковал складской комплекс Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области. Три работника получили травмы средней тяжести. Несущие конструкции и стеллажи оказались сильно повреждены, что привело к обрушению некоторых секций. Товарные запасы в пострадавшей зоне были практически полностью уничтожены. В Санкт‑Петербурге атаке подвергся распределительный пункт в Шушарах. Как заявляла основательница компании Татьяна Ким, часть складских площадей и товаров удалось сохранить. Однако в пострадавшем крыле повреждены оказались кровля и перекрытия, выведена из строя система сортировки и конвейеры. Это временно снизило пропускную способность центра и потребовало перераспределить часть грузов. В Крыму в момент массированного налёта БПЛА персонал успели вывести из сортировочного центра в Симферополе. 24-го также был зафиксирован инцидент в Туле. Там беспилотник повредил фасад складского здания компании. Пострадавших не было, но часть товарных потоков пришлось перераспределить на другие узлы.
- 25 июля в Екатеринбурге средствам ПВО удалось сбить дрон неподалёку от складского комплекса маркетплейса. Объект не пострадал.
Фото: логистический комплекс Wildberries в Екатеринбурге. Источник - пресс-служба WB
- 29 июля беспилотник атаковал товарный терминал вРязани. Людей оперативно эвакуировали согласно регламенту безопасности. Шесть сотрудников получили травмы, однако на самом складе пострадала зона приёмки товаров. При этом в компании отдельно отмечали, что зона хранения практически не была затронута, поэтому большую часть грузов удалось сохранить.
- 30 июля целью удара стал распределительный центр в Пензе, где вспыхнул сильный пожар. На его ликвидацию потребовалось двое суток, в тушении принимали участие два автопоезда и вертолёт. Из здания успели эвакуировать 226 сотрудников. Правда, четыре человека получили травмы: троих отпустили из больницы, один оставался в стационаре. Отмечалось, что огонь охватил 62 тысячи м² от общей площади в 90 тысяч м². В тот же день атаке подвергся логистический объект в удмуртском Сарапуле. После сигнала воздушной тревоги персонал покинул здание, где позже тоже возник пожар. Огонь повредил основные складские площади, серьёзно пострадали зона хранения и стеллажные конструкции. Конвейерные и сортировочные линии частично вышли из строя, как и элементы локальной IT-инфраструктуры, включая системы учёта и видеонаблюдения. Из-за высокой температуры деформировались несущие металлоконструкции. Запасы товаров в пострадавшей зоне оказались почти полностью уничтожены.
Фото: логистический комплекс Wildberries в Пензе при открытии. Источник - пресс-служба WB
- 31 июля компания Wildberries официально подтвердила факт возгорания на складе в Волгограде. По предварительным данным, пострадавших не было. Огонь охватил часть складских помещений, особенно зону хранения и стеллажные системы. Повреждены кровля и перекрытия в одном из секторов здания, а также частично выведена из строя система конвейерной сортировки. Помимо этого, вражеский дрон пытался атаковать хранилище товаров компании Ozon в Зеленодольском районе Татарстана. Удар отразили.
- 2 августа после атаки практически полностью выгорел логистический центр в посёлке Новосемейкино под Самарой. По словам врио министра промышленности и торговли Самарской области Дениса Гуркова, из 180 тысяч м² сгорело 160 тысяч. Уцелел только административный комплекс. Все товары на складе оказались уничтожены. Несмотря на масштабы случившегося, жертв удалось избежать: поданным МЧС, из здания вывели 710 человек.
- 3 августа целью БПЛА стал складской комплекс во Владимирской области, расположенный в Собинском округе, то есть в центре региона. При нападении пострадали четверо - трое мужчин и женщина. Возникший пожар локализовали на площади 100 тысяч м². Для его тушения потребовался вертолёт.
Фото: vk. ru/club105015934
- 4 августа в ходе очередной атаки был поврежден логистический центр компании у Красного Бора в Тосненском районе Ленобласти. Пожар охватил часть складского комплекса, однако персонал эвакуировали заблаговременно. В пресс-службе RWB подчеркнули: часть здания и товары остались нетронутыми. Сейчас специалисты оценивают уцелевшие запасы. Для тушения пожара были задействованы Леноблпожспас и МЧС, а также создан оперативный штаб. Из-за удара приём текущих поставок был временно прекращён, а грузы перенаправлены на другие логистические пункты. После случившегося было заведено уголовное дело. Также при отражении нападения БПЛА в Тверской области обломком беспилотника частичные повреждения получила стена складского помещения WB в посёлке Эммаусс Калининского округа.
Почему под атаку попали пункты маркетплейса?
Этот вопрос остаётся одним из самых обсуждаемых. Эксперт Никита Комаров в интервью «Царьграду» раскрыл вероятную причину такой избирательности. По его словам, дело в особенностях бизнес-модели Wildberries. С самого начала компания делала ставку на централизованную структуру, в том числе в логистике. Это заметно контрастирует с подходом Ozon, где процессы выстроены по более децентрализованному принципу.
Логистическая сеть Wildberries отличается высокой концентрацией мощностей: её склады крупнее, а ключевые узлы сильнее сконцентрированы. Это позволяло эффективно управлять потоками в обычных условиях, но в текущих реалиях превратилось в слабое место. Из-за такой структуры один удар способен нанести компании серьёзный урон, поэтому Wildberries оказался наиболее уязвимым перед атаками беспилотников.
Специалист также отметил, что последствия для участников рынка уже ощутимы. Покупатели столкнутся с ростом сроков доставки. Сильнее всего пострадали предприниматели, для которых Wildberries - основная торговая площадка: на складах хранится их товар, зачастую составляющий почти весь оборотный капитал. Всего на маркетплейсе работает более млн продавцов.
«Что касается Краснодара, там, судя по кадрам, тоже ущерб серьёзный. И вот действительно дальше непонятно, как действовать в этой среде Wildberries, потому что убытки от непосредственно складов, по разным оценкам, там могут быть до 50 млрд рублей», - добавил Комаров.
При этом эксперты предостерегают: ситуация может измениться, и угроза способна затронуть и другие площадки. Сейчас критически важной становится задача защиты логистических объектов от ударов БПЛА. Однако обеспечить все крупные склады средствами ПВО вряд ли получится - ресурсов может попросту не хватить. Сейчас рассматривается вариант с арендой складских помещений за пределами России.
Вместе с тем в конце июля в интервью DW* (издание внесено в перечень СМИ-иноагентов и считается нежелательным в России) советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк обосновал атаки на логистические объекты Wildberries как «легитимную цель» с нескольких позиций.
По его словам, маркетплейс - это не просто торговая площадка, а элемент крупной финансовой инфраструктуры: через него проходит оборот в 6,2 трлн рублей, а сама компания связана с четырьмя ключевыми банками - ВТБ, Сбер, Альфа‑Банк, Промсвязьбанк. Удар по Wildberries, как утверждает Подоляк, ведёт к «страшной дефискализации», то есть подрыву денежного оборота.
Кроме того, он упоминал, что через площадку реализуется продукция, значимая для логистики, включая товары военного назначения и компоненты для дронов и оптоволокна. Поэтому одна из задач - разрыв этих цепочек.
При этом политик отдельно подчёркивал социальный эффект, поясняя, что под удар попадают обычные люди - продавцы и сотрудники, которые «просто зарабатывают деньги» и в результате «они сразу лишаются всего, лишаются перспектив».
Как удары отразились на инфраструктуре и бизнесе?
Атаки беспилотников на склады Wildberries спровоцировали масштабный кризис в сегменте онлайн‑торговли. По данным Forbes, среди пострадавших - крупнейшие российские ретейлеры: ущерб Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Love Republic, Sela и Idol) превышает 1 млрд рублей, а сеть «Спортмастер» потеряла несколько сотен миллионов рублей.
Общий ущерб селлеров площадки, по оценкам экспертов, приближается к 280 млрд рублей. При этом только затраты на восстановление зданий, оборудования и сортировочных линий могут составить 62,5-80,8 млрд рублей: сотрудник компании, специализирующейся на складской недвижимости, оценивал необходимые инвестиции примерно в 70 000 рублей за квадратный метр без учёта НДС.
С учётом уничтоженных товарных запасов итоговая сумма потерь вырастает в разы. Убытки несут не только российские предприниматели, но и бизнес из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая.
Видео: товары на складе в Рязани, которые удалось сохранить после пожара. Источник - пресс-служба WB
Особенно тяжело приходится небольшим и средним селлерам: для них утрата товара на складе нередко означает крах многолетнего бизнеса. Один из участников рынка в Ленобласти поделился своими переживаниями:
«Единственное, на что я рассчитываю, это на какие‑то меры поддержки от государства. Компенсации за товар я лично не жду, как и большинство других продавцов. У меня есть знакомый, у которого на Электростали сгорело товара на 200 млн рублей, а остатков там было более 50 тысяч единиц. Человек строил на WB бизнес больше четырёх лет, а сейчас непонятно, что делать. У меня своя дилемма: идёт партия, в которую вложено прилично денег. Главный вопрос - куда её грузить: она прибудет уже в конце месяца. Даже отгружать по чуть‑чуть страшно. Переход на FBS (торговлю со своего склада -прим.ред.) моя экономика не выдерживает. Это выйдет в разы дороже. Сейчас вообще творится хаос: наплыв на FBS огромный, система к такому не готова. Плюс начинается школьный сезон. Сегодня бомбили Владимир - там тоже был хороший склад. По факту оставшихся логистических центров можно по пальцам пересчитать».
Масштабы разрушений впечатляют. Только на 2 августа общая площадь атакованных складов Wildberries оценивалась в 1,21-1,47 млн м². При этом повреждено 893 000-1 154 000 м² - это 17,2-22,2% от публично заявленных 5,2 млн м² логистической инфраструктуры RWB. За июль маркетплейс лишился как минимум 17% своих складских помещений.
По данным отраслевых источников, из-за перераспределения потоков сроки доставки отдельных категорий товаров выросли в два-три раза, а доля возвратов из-за задержек увеличилась примерно на 12-15%.
Выживание на рынке: новые тактики и риски
В этих условиях продавцы вынуждены радикально менять привычные схемы работы. Объёмы остатков на складах Wildberries сокращены до минимума: вместо запаса на пару месяцев селлеры теперь держат недельный объём либо вовсе отказываются от отгрузок. Многие массово переходят на модель FBS, но свободных подходящих помещений катастрофически не хватает. В ход идут любые варианты - от гаражей и контейнеров до опустевших торговых центров.
Чтобы удержаться на плаву, предприниматели прибегают к нестандартным тактикам: демпингуют, порой продавая товары в убыток, а также пытаются выкупать собственные остатки или усиливают внешнюю рекламу. Однако площадка ограничивает искусственный выкуп. Её алгоритмы расценивают такие действия как попытку манипулировать рейтингом карточек.
Видео: обстановка до начала атак по складам маркетплейса в логоцентре в Электростали.
Параллельно стремительно растут издержки. Из‑за острого дефицита складских площадей арендные ставки взлетели до рекордных значений. В Москве и области стоимость складов класса А к концу года может достичь 10 тысяч рублей за м² в год. Аренда небольших помещений доходит до двух тысяч рублей за метр в месяц. А для многих селлеров такие расходы экономически непосильны.
Ситуация остаётся крайне напряжённой: перестройка логистических цепочек требует времени, а новые удары лишь усугубляют дефицит мощностей. Участники рынка сходятся в том, что в ближайшие недели быстрого улучшения ждать не стоит.
Помощь пострадавшим
Маркетплейс взял на себя значительную часть оперативной поддержки пострадавшим. Как дополнительные каналы помощи также подключились власти и банки.
Действия Wildberries
Во-первых, компания провела два транша компенсаций. В первую волну вошли более 88 тысяч уязвимых продавцов, во вторую - около 100 тысяч, многие из которых уже получили выплаты в первом транше. Средства зачислялись на балансы предпринимателей. Правда многие селлеры отмечали, что суммы были частичными и составляли от 3 до 5% стоимости утраченного товара. Сам механизм расчёта вызывал вопросы из-за непрозрачности.
Для среднего и крупного бизнеса маркетплейс разработал «Симулятор продаж». Система анализировала все прошлые данные продавца и ежедневно начисляла виртуальную выручку, как если бы товар продолжал реализовываться.
Вместе с темпродавцам предоставили скидки на хранение товаров на складах сроком на 45 дней. Также появились бесплатные транзитные поставки на региональные склады.
Через WB Банк также последовала финансовая поддержка. Для малого и среднего бизнеса ввели кредитные каникулы: платежи по основному долгу и процентам приостановили на три месяца, то есть ближайший платёж перенесли на конец октября. Для многих эту опцию подключили автоматически, без необходимости подавать заявку и собирать документы. Ситуацию у крупных предпринимателей рассматривали в индивидуальном порядке. Также предлагали льготные кредиты и факторинг для пополнения запасов товара. Кроме того, отменили комиссии за рублёвые переводы внутри страны, повысили ставки на остатки по счетам и ввели льготные условия для ускоренного вывода выручки, в частности лимиты овердрафта.
Своим вниманием Wildberries не обделила и сотрудников, выплатив семьям погибших по 2 млн рублей, а тем, кто получил тяжёлые травмы - по одному млн. Параллельно для пострадавших и их близких была организована психологическая поддержка, который воспользовались несколько сотен человек.
Кроме того, WB запустила горячую линию для селлеров с ежедневными вебинарами по перераспределению остатков, работе с претензиями и оформлению подтверждений ущерба.
Что предложили власти
Здесь важно учитывать, что прямого закона, обязывающего государство компенсировать бизнесу ущерб от атак БПЛА, нет. Но власти быстро включились в диалог и проработку мер.
Так, 30 июля вице-премьер Александр Новак поручил Минэкономразвития, Минфину, ФНС совместно с Центробанком и объединениями предпринимателей проработать меры поддержки для пострадавших продавцов. Ответственным поручили представить проекты правовых актов до 10 августа.
Одновременно с этим обсуждались и конкретные инструменты: налоговые каникулы, в том числе отсрочка страховых взносов, льготные займы через государственные институты поддержки, отсрочки по аренде госимущества и консультационная помощь. Сейчас инициативы находятся на стадии проработки.
Между тем, 4 августа стало известно о расширении логистического присутствия Wildberries в Казахстане. По словам министра торговли и интеграции Казахстана Армана Шаккалиева, маркетплейс планирует построить в стране складские объекты общей площадью порядка 260 тысяч м². Их открытие ожидается в первом квартале 2027 года.
Важно отметить, что официального обращения от Wildberries с просьбой разрешить строительство дополнительных складов в профильное ведомство пока не поступало. Как пояснил министр, компании могут самостоятельно договариваться с владельцами складской недвижимости без прямого участия правительства.
Стороны также в целом обсуждают возможности для российского бизнеса: любой российский игрок при наличии свободных площадей может вести переговоры с местными арендодателями. При этом отдельного пакета соглашений о размещении складов других российских компаний не анонсировалось.
Отдельные региональные власти не остались в стороне. Например, в Краснодарском крае заявляли о помощи в перестройке логистики, проработке технической и физической безопасности складов, а также об организации мобильных огневых групп для прикрытия важных предприятий. В Ленобласти губернатор обозначил, что власти не оставят бизнес без помощи. Пострадавшие предприниматели смогут получить льготные займы на пополнение оборотных средств, чтобы быстрее восстановить товарные позиции и продолжить работу. Со слов самих продавцов, такая помощь сейчас особенно актуальна. По словам Александра Дрозденко, последствия атак затронули около 1,5 тысячи региональных предпринимателей. Сумма ущерба значительная.
Что сделали банки
Несколько крупных банков запустили собственные программы антикризисной поддержки. Сбербанк открыл сбор заявок на реструктуризацию кредитов для предпринимателей, потерявших товарные остатки. Банк также проводил бесплатные консультации: помогал с первыми шагами, вопросами страхования и поиском аналитики по остаткам.
ВТБ предложил комплекс мер. Например, отсрочку по основному долгу и процентам, а также другие решения, подобранные индивидуально после анализа ситуации конкретного предпринимателя. ПСБ анонсировал адресную помощь, где в зависимости от объёма потерь и долговой нагрузки могли предложить отсрочку платежей, изменение графика погашения, полную реструктуризацию или кредитные каникулы. Точка Банк, в свою очередь, дал практическую помощь, опубликовав инструкцию, как сохранить данные об остатках , чтобы подтвердить объём утраченного товара.
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