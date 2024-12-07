Петербургскому отряду «Лиза Алерт» исполнилось 13 лет

Сегодня, 7 декабря, поисково-спасательному отряду Петербурга и Ленобласти исполняется 13 лет.

За время работы спасателям «Лиза Алерт» поступило 22 250 заявок на поиски в Ленобласти и Петербурге, найдены живыми 16 600 человек.

На данный момент в петербургском отряде состоят около 600 добровольцев. Среди нас люди разных профессий: педагоги, медики, юристы, бухгалтеры, логисты, тренеры, кондитеры, актеры, детский нейропсихолог, историк моды, пианист, ландшафтный архитектор, свадебный фотограф, водитель троллейбуса.

«Присоединяйтесь и вы! Вместе мы сможем ещё больше!», — отметили в Лиза Алерт».