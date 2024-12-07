Мужчина топором убил супругу, спрятал тело в линолеум и закопал в лесу под Волховом

В полицию 1 декабря поступило сообщение об исчезновении 38-летней жительницы садоводства «Океан» Волховского района Ленобласти.

Видео: СУ СКР по ЛО.

По подозрению в исчезновении женщины был задержан ее 42-летний супруг. В отделении полиции мужчина признался в убийстве. По его словам, 20 ноября между ними случился конфликт, он несколько раз ударил женщину по голове топором. После тело он завернул в линолеум и спрятал в пруду на участке, а спустя пару дней вывез в лес и закопал, сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО.

Тело женщины нашли в 200 метрах от обочины дороги» Волхов — Кисельня». Возбуждено уголовное дело. Труп направлен в морг для установления причины смерти.