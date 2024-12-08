Стало известно, сколько 6-дневных рабочих недель будет в 2025 году

Поделиться

В 2024 году работать шесть дней подряд россиянам приходилось дважды. 

В предстоящем году россиян ждет лишь одна рабочая суббота. Она выпадет на 1 ноября. Об этом «М24» рассказала юрист Анастасия Билялова.

Следующий год обещает быть максимально стандартным в плане трудовых дней. Будет всего лишь одна рабочая суббота, 1 ноября, за которой последуют три дня отдыха, — заявила эксперт.

Юрист рекомендует желающим избежать шестидневной рабочей недели использовать отгулы или отпуска. При этом последний наиболее выгодно брать в конце октября.

Вам будет интересно
Стало известно, сколько 6-дневных рабочих недель будет в 2025 году Рабочая неделя
Россиянам назвали условия единовременного получения пенсионных накоплений в 2025 году
Для этого необходимо достичь нужного возраста, а сам размер накоплений не должен превышать определенную сумму. Россияне смогут забрать свои пенсионные накопления...
05.12.2024 231
Автор