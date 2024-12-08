Стало известно, сколько 6-дневных рабочих недель будет в 2025 году

В 2024 году работать шесть дней подряд россиянам приходилось дважды.
В предстоящем году россиян ждет лишь одна рабочая суббота. Она выпадет на 1 ноября. Об этом «М24» рассказала юрист Анастасия Билялова.
Следующий год обещает быть максимально стандартным в плане трудовых дней. Будет всего лишь одна рабочая суббота, 1 ноября, за которой последуют три дня отдыха, — заявила эксперт.
Юрист рекомендует желающим избежать шестидневной рабочей недели использовать отгулы или отпуска. При этом последний наиболее выгодно брать в конце октября.
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05.12.2024 231