Стало известно, сколько 6-дневных рабочих недель будет в 2025 году

В 2024 году работать шесть дней подряд россиянам приходилось дважды.

В предстоящем году россиян ждет лишь одна рабочая суббота. Она выпадет на 1 ноября. Об этом «М24» рассказала юрист Анастасия Билялова.

Следующий год обещает быть максимально стандартным в плане трудовых дней. Будет всего лишь одна рабочая суббота, 1 ноября, за которой последуют три дня отдыха, — заявила эксперт.

Юрист рекомендует желающим избежать шестидневной рабочей недели использовать отгулы или отпуска. При этом последний наиболее выгодно брать в конце октября.