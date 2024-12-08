В Госдуме допустили индексацию пенсий в 2025 году выше обещанного

Решение правительство примет до февраля с учетом уровня инфляции.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что в 2025 году индексация страховых пенсий россиян может оказаться выше анонсированных 7,3%.

В беседе с «Лентой.ру» парламентарий подчеркнула, что с 1 января следующего года пенсии как для неработающих, так и работающих пенсионеров будут увеличены на 7,3%. Однако в случае, если инфляция превысит прогнозируемый уровень, правительство может провести дополнительную индексацию.

И такое решение правительство обязано принять до 1 февраля 2025 года. Посмотрим, что будет по результатам года, — добавила Бессараб.