В Госдуме допустили индексацию пенсий в 2025 году выше обещанного

Решение правительство примет до февраля с учетом уровня инфляции.
Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что в 2025 году индексация страховых пенсий россиян может оказаться выше анонсированных 7,3%.
В беседе с «Лентой.ру» парламентарий подчеркнула, что с 1 января следующего года пенсии как для неработающих, так и работающих пенсионеров будут увеличены на 7,3%. Однако в случае, если инфляция превысит прогнозируемый уровень, правительство может провести дополнительную индексацию.
И такое решение правительство обязано принять до 1 февраля 2025 года. Посмотрим, что будет по результатам года, — добавила Бессараб.
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