Полиция задержала 17-летнюю помощницу мошенников, кравших деньги у пенсионеров по всей стране

Девушка ездила по разным городам России в качестве курьера и забирала у доверчивых пенсионеров крупные суммы денег. Заезжала девушка и в Петербург.

Полицейские задержали 17-летнюю первокурсницу из Новосибирска, которая помогала телефонным мошенникам обманывать пенсионеров по всей России, в том числе и в Санкт-Петербурга.

Выйти на след девушки удалось после того, как в полицию Московского района обратилась 87-летняя женщина, которая рассказала, что 24 октября ей позвонил мошенник, представившийся сотрудником телефонной компании. Он убедил её передать 720 000 рублей молодому курьеру у её дома. На следующий день подобное предложение поступило и 79-летнему мужчине, который передал 1 600 000 рублей неизвестной девушке во дворе своего дома. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали её в Москве.

Девушка призналась, что собирала деньги у пенсионеров и передавала их третьим лицам. Предложение о работе курьером задержанная получила в мессенджере и осознавала преступный характер своих действий.

На её счету как минимум шесть преступных эпизодов в Санкт-Петербурге.