Провожать из зала поклонницу музыканта пришлось сотрудникам полиции.

В соцсетях появилось видео с недавнего концерта Григория Лепса. На кадрах видно, как у сидящей в зале поклонницы музыканта стоит, вероятно, сотрудник концертного зала и ОМОНовцы. Мужчины просили фанатку покинуть помещение, но та наотрез отказывалась.

Как пишет «Фонтанка», ссылаясь на очевидцев инцидента, женщина находилась в состоянии опьянения и подпевала так громко, что не было слышно самого артиста. Зрители также утверждают, что фанатку пришлось насильно выводить из зала.