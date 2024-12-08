Провожать из зала поклонницу музыканта пришлось сотрудникам полиции.
В соцсетях появилось видео с недавнего концерта Григория Лепса. На кадрах видно, как у сидящей в зале поклонницы музыканта стоит, вероятно, сотрудник концертного зала и ОМОНовцы. Мужчины просили фанатку покинуть помещение, но та наотрез отказывалась.
Как пишет «Фонтанка», ссылаясь на очевидцев инцидента, женщина находилась в состоянии опьянения и подпевала так громко, что не было слышно самого артиста. Зрители также утверждают, что фанатку пришлось насильно выводить из зала.
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