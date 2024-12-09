Россиян предупредили о росте тарифов на электричество в 2025 году

Наибольший рост цен придется на Пермский край, Москву и Санкт-Петербург.

В 2025 году тарифы на электричество в России вырастут в среднем на 12,6 процента. При этом подорожание произойдет не с 1 января, а только 1 июня.

Как отметила аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина, конечные тарифы будут зависеть от региона проживания потребителей.

В беседе с «Прайм» эксперт подчеркнула, что наибольший рост цен придется на Пермский край, Москву и Санкт-Петербург, где тарифы поднимутся на — 21,1%, 15% и 14,6% соответственно.