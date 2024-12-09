Актер Юрий Борисов получил престижную кинопремию в США: критики пророчат ему «Оскар»

Юрий Борисов признан лучшим актером второго плана.
Актер Юрий Борисов удостоен звания «Лучший актер второго плана» на премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса.
Жюри высоко оценило работу российского артиста в фильме «Анора». Американские СМИ теперь пророчат Борисову премию «Оскар».
Также Юрий Борисов стал номинантом на американскую премию «Золотой глобус».
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