Военнослужащие ВС РФ в одном бою уничтожили 7 немецких танков Leopard

При этом российское подразделение вышло из боя без потерь.

В зоне СВО Вооруженные силы РФ уничтожили семь немецких танков Leopard. Техника противника была выведена из строя в одном бою.

Как рассказал герой России, морпех 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота Иван Жарский, его подразделение в том бою не понесло потерь. В то же время ВСУ потеряли 13 единиц техники и 50 человек личного состава. Боец в беседе с ТАСС отметил, что успех операции принес ранее подготовленный план боя.

Также российские военные в том бою уничтожили бронетранспортеры Bradley и другие боевые машины пехоты.

Отметим, Иван Жарский прославился после видео в интернете, в котором ответил на вопрос, за что получил «Героя России». Тогда военнослужащий заявил, что был удостоен награды за «любовь к Родине». Также боец пошутил, что трудился писарем в штабе.