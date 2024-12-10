Уходящий 2024 год стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Средняя температура на планете в 2024 году превысила доиндустриальный уровень на 1,5 градуса, что делает его самым жарким годом за всю историю метеонаблюдений. По данным европейской службы по изменению климата «Коперник», до конца года показатель может подняться до 1,6 градуса.

Для сравнения, в 2023 году температура была на 1,48 градуса выше доиндустриального уровня и на 0,6 градуса превышала средний показатель за последние 30 лет. Это подтверждает углубление климатического кризиса.

Изменение климата проявилось в экстремальных погодных явлениях. В 2024 году наблюдались рекордная жара, ураганы и наводнения. Лесные пожары охватили Северную и Южную Америку, засуха затронула запад США, Канаду, Амазонские леса и Пантанал. На США обрушились ураганы Хелен и Милтон, а Центральную и Южную Европу накрыли разрушительные наводнения.

Специалисты предупреждают о необходимости срочных мер для адаптации и борьбы с последствиями климатических изменений.