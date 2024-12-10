Новогодние праздники приближаются, и многие теряются, не зная, что подарить близким, друзьям или коллегам, не оставшись при этом без гроша. Редакция ivbg.ru рассказывает, какие бюджетные варианты могут порадовать окружающих вас людей.

Подарки для детей

Не считая того, что нужно положить желанный подарок под ёлку, так ещё и в детских садах и школах родителям предлагают решить вопрос, что дарить детям. Чаще всего это вызывает споры: у кого-то из детей аллергия на мягкие игрушки, другие чешутся от запаха яблочной пастилы. Оптимальными вариантами на новогодний праздник в садик станут: раскраски и наборы для творчества по возрасту, детские новогодние книжки, пазлы и различные развивающие предметы и игры. Если кто-то из родителей остаётся недовольным общим выбором, то предложите организовать одинаковые для всех ребят коробки, куда каждый родитель положит то, что считает нужным.

Школьникам в качестве новогоднего подарка подойдут: чехол под ключи или пластиковые карты с интересным принтом, бутылка для питьевой воды, светодиодная гирлянда, наборы для творчества или опытов, функциональный настольный органайзер, глобус с подсветкой, ночник или лампа для подсветки клавиатуры.

Подарки для старших родственников

Что подарить людям, которым, по сути, ничего не нужно? На «Вайлдберриз» и «Озоне» есть предновогодние скидки на массажеры как на все тело, так и на отдельные его части. Любимым родителям или бабушкам и дедушкам можно подарить билеты на представление. Коробка конфет, бутылка шампанского или хорошего красного вина — никогда не потеряют своей актуальности в виде подарка. Во многих магазинах на витринах представлены упакованные в новогодней стилистике наборы чая, кофе, варенья из шишек, а также сбитни, смеси для глинтвейна и другие актуальные варианты. Для тех родственников, кто любит с утра провести время перед телевизором, можно подарить столик-поднос со складными ножками.

Подарки для женщины

Женщины любят не только ушами, но и глазами. Поэтому им во многих аспектах проще угодить с подарком. Однако стоит учитывать предпочтения конкретной барышни. Подарком для женщины может стать: серебряные украшения с камнем оберегом, шкатулка для украшений, тёплый плед, магнитная доска или пленер, печенье или шоколад с предсказаниями, наушники, шоколадный пазл для любительниц сладкого и мыло ручной работы. Отметим, что перед новогодними праздниками во многих магазинах действуют скидки на парфюм и косметические средства по уходу. Кроме того, представительницам прекрасного пола, скорее всего, польстит, если они получат в дар собственный портрет.

Подарки для мужчины

Мужчине можно подарить годовой запас носков, и не факт, что до 23 февраля они не сносятся. Также на роль новогоднего подарка подойдут свитер или футболка с новогодней символикой (правда, не все такие любят), термостакан или переносная силиконовая кружка, внешний аккумулятор, подставка или столик под ноутбук. Тем представителям сильного пола, кто любит проводить вечера за настольными играми, стоит подарить новый вид настолки. Каждый из вариантов можно подобрать до полутора тысяч рублей, приправив это шоколадкой.

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Подарки для коллег

Подарки для коллег могут быть символическими, но все-таки должны быть полезными. Желание сделать приятное тому, с которым проходит большая часть рабочего времени, говорит о вашем уважительном к нему отношении. Так что подарить коллеге можно: магнитную доску на холодильник в виде ёлки, набор маркеров или ручек, а также ежедневник или блокнот с удобным функционалом и интересным дизайном для плодотворной работы в следующем году. Кроме того, в подарок товарищу по работе подойдет набор чая или кофе, бутылка шампанского или вина, в зависимости от предпочтений, подарочный шоколад с приятными пожеланиями внутри, именной настольный календарь на грядущий год или термокружка.

Отметим, что в дополнение к любому подарку хорошо подойдет новогоднее печенье, которое вы можете приготовить самостоятельно.

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