В Петербурге мужчина погиб, украшая дома новогоднюю елку

Житель Петербурга погиб во время украшения дома новогодней елки.
Несчастный случай произошел вечером 9 декабря в одной из квартир на улице Коллонтай. 51-летний мужчина, украшая елку, упал с высоты и ударился головой о батарею. Он скончался еще до прибытия медиков, сообщает паблик «Мэш на Мойке».
Тело мужчины поместили в морг Александровской больницы. Проводится проверка.
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04.12.2024 235