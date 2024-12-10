В Петербурге мужчина погиб, украшая дома новогоднюю елку

Житель Петербурга погиб во время украшения дома новогодней елки.

Несчастный случай произошел вечером 9 декабря в одной из квартир на улице Коллонтай. 51-летний мужчина, украшая елку, упал с высоты и ударился головой о батарею. Он скончался еще до прибытия медиков, сообщает паблик «Мэш на Мойке».

Тело мужчины поместили в морг Александровской больницы. Проводится проверка.