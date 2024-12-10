Почти 200 терактов предотвратили в России с начала года

В России с начала 2024 года предотвратили 190 терактов, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
Из них шесть готовились в учебных заведениях и местах массового пребывания людей. Также заблокированы счета более 6 тыс. лиц, причастных к финансированию терроризма, в том числе украинских вооруженных формирований. Общая сумма средств на этих счетах превысила 230 миллионов.
Кроме того, из Сети удалено более 120 тыс. материалов террористической направленности.
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07.12.2024 293