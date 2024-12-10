В Ленобласти работают 28 спортивных школ, где обучаются более 25 тысяч человек

Записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах, множество из них работает на бюджетной основе

«Более 3 800 юных футболистов ежедневно тренируются на стадионах, в школах и секциях региона. На втором месте — плавание, привлекающее почти 2 900 человек, а замыкает тройку лидеров дзюдо с 1 885 спортсменами. Легкая атлетика, шахматы, баскетбол и бокс тоже пользуются большой популярностью», — рассказал председатель комитета по физкультуре и спорту Ленобласти Вячеслав Комаров.

Среди 28 спортивных школ Ленобласти выделяются такие школы, как «Ленинградец» по футболу и школа по волейболу.

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Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».