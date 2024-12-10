Стало известно, у кого из российских артистов самые дорогие корпоративы

Представлен топ-3 самых высокооплачиваемых музыкантов на новогодних корпоративах.

Журнал Super опубликовал топ-3 российских артистов с самыми высокими новогодними гонорарами.

По версии издания, лидером рейтинга стал солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Его гонорар составляет 25 миллионов рублей. Следом расположился Валерий Меладзе, которые просит за выступление 17 миллионов рублей.

Ну а замыкает тройку самых высокооплачиваемых музыкантов рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста. Его концерт обойдется в 15 миллионов рублей.