Песков: Кремль подготовил топ-10 волнующих проблем россиян

Он был составлен на основе поступающих на «прямую линию» с президентом вопросов.
Кремль смог составить рейтинг главных проблем, волнующих сейчас российское общество. Всего в топ вошли 10 наболевших вопросов.
Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, топ был подготовлен на основе поступающих к «прямой линии» с главой государства вопросов.
Мы имеем представление о рейтинге из десяти основных проблем. Мы видим, насколько варьируется этот рейтинг от региона к региону, — цитирует Пескова ТАСС.
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