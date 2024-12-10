Песков: Кремль подготовил топ-10 волнующих проблем россиян

Он был составлен на основе поступающих на «прямую линию» с президентом вопросов.

Кремль смог составить рейтинг главных проблем, волнующих сейчас российское общество. Всего в топ вошли 10 наболевших вопросов.

Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, топ был подготовлен на основе поступающих к «прямой линии» с главой государства вопросов.

Мы имеем представление о рейтинге из десяти основных проблем. Мы видим, насколько варьируется этот рейтинг от региона к региону, — цитирует Пескова ТАСС.