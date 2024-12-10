На «прямую линию» с президентом стали поступать «заказы» подарков от детей

В колл-центре «прямой линии» рассказали, какие вопросы чаще всего присылают россияне.

Колл-центр, собирающий вопросы к «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным, стал получать «заказы» на подарки от детей. Об этом телеканалу «Россия 1» рассказала сотрудница центра Екатерина Черкасова.

Очень много звонков с просьбой помочь найти родных, с тематикой СВО. Очень много обращаются дети с какими-либо просьбами к президенту — как правило, к Новому году подарки заказывают, — поделилась она.