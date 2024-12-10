РЖД возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР

Первые поезда в азиатские республики отправятся 15 декабря.

Компания РЖД объявила о возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения с Китаем и Северной Кореей.

С введением нового графика движения на 2024-2027 годы начнет курсировать международный поезд №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково, который будет формироваться Китайскими железными дорогами, а маршрут поезда №645/646 Туманган – Хасан — Министерством железных дорог КНДР.

Поезд №402/401 начнет движение с 15 декабря и будет отправляться ежедневно: из Суйфэньхэ в 10:00 (по местному времени) и из Гродеково в 17:43 (по местному времени).

Поезд №645/646 возобновит свои маршруты 16 декабря и будет ходить три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам: из Тумангана в 12:00 и из Хасана в 15:30 (по местному времени).