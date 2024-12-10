Эксперт рассказал, на сколько могут подорожать лекарства в 2025 году

Рост цен, по оценкам аналитика, может составить на 2% выше инфляции.

По прогнозам доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, рост цен на лекарства в 2025 году может превысить инфляцию на 2%.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что средний рост цен на медикаменты в этом году составил 12%. Это на 2% выше годовой инфляции.

Тенденция роста цен, вероятно, продолжится и в 2025 году. Рост цен на лекарства в 2025 году может быть на уровне инфляции или на 2 процентных пункта выше ее уровня. Если уровень инфляции в начале 2025 года будет находиться на текущем уровне 8–9%, то рост цен на лекарства будет находиться в диапазоне 8–13%, — заявил собеседник издания.