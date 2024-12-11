Мать с перцовкой заступилась за дочь и получила уголовное дело во Всеволожском районе

Заведено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью после конфликта двух матерей в поселке Осельки Всеволожского района.
В полицию обратилась 26-летняя девушка, 4-летняя дочь которой рассорилась с 9-летней девочкой на детской площадке. Ее 47-летняя мать пришла домой к заявительнице, чтобы выяснить отношения.
Мирно сделать это не вышло. Гостья распылила содержимое газового баллончика, пострадала сама девушка и ее дети. Женщину доставили в полицию для процессуальных действий и привлечения к ответственности в качестве подозреваемой.
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16.05.2022 6451