Мать с перцовкой заступилась за дочь и получила уголовное дело во Всеволожском районе

Заведено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью после конфликта двух матерей в поселке Осельки Всеволожского района.

В полицию обратилась 26-летняя девушка, 4-летняя дочь которой рассорилась с 9-летней девочкой на детской площадке. Ее 47-летняя мать пришла домой к заявительнице, чтобы выяснить отношения.

Мирно сделать это не вышло. Гостья распылила содержимое газового баллончика, пострадала сама девушка и ее дети. Женщину доставили в полицию для процессуальных действий и привлечения к ответственности в качестве подозреваемой.