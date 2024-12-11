Житель Ленобласти задолжал по алиментам более трех миллионов рублей. Его исправило только уголовное дело

Житель Кировского района по решению суда был должен ежемесячно перечислять алименты несовершеннолетним детям. Однако 37-летний мужчина не спешил исполнять свои родительские обязательства и задолжал двум сыновьям и дочери три миллиона рублей.

Сначала он был привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов. Ему назначили обязательные работы сроком на 40 часов.

Должник отбыл наказание, но никаких выводов не сделал. Мужчина продолжил уклоняться от уплаты алиментов. Тогда было заведено уголовное дело.

После этого житель Кировского района начал частями погашать задолженность. В настоящий момент он выплатил всю сумму на содержание своих детей.