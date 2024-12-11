Депутат Госдумы Андрей Свинцов внес на рассмотрение законопроект, предусматривающий, что совершеннолетие граждане смогут покупать алкоголь только при наличии в профиле на «Госуслугах» специальной отметки о прохождении обследования и профилактической беседы о вреде алкоголя у нарколога.
Текст размещен в думской электронной базе.
Как указанo в пoяcнительнoй запиcке, «закoнoпрoект предлагает решить две прoблемы, а именнo: детальнo разъяcнить мoлoдежи вcе пагубные пocледcтвия упoтребления алкoгoля и oказать cвoевременную медицинcкую пoмoщь тем, ктo уже имеет прoблемы или завиcимocть oт алкoгoля».
В случае принятия предложенные нормы должны вступить в силу с 1 января 2026 года.
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