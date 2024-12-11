Кондитеры предупредили о повышении цен на конфеты и вафли в России

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Рубли
Фото: Baltphoto.ru

Кондитерские компании объявили о повышении цен на продукцию в декабре и январе. Ряд производителей уведомили ретейлеров о подорожании конфет, вафель и других изделий.

По информации «Коммерсанта», комбинат «Коломенский» повысит цены на вафли и конфеты, Konfesta поднимет стоимость продукции на 20 %, а компания Strock планирует увеличить цены на конфеты, ирис и карамель на 10-15 %. О подорожании также сообщили компании «Акконд» и «Славянка».

Производители объясняют рост цен увеличением себестоимости. С августа стоимость какао-бобов выросла почти на треть, цены на кондитерские жиры поднялись более чем на 20 %, а подорожание пальмового и подсолнечного масел, яблочного пюре и других компонентов также повлияло на рынок.

Дополнительное давление оказывает ослабление курса рубля. По данным производителей, затраты на сырье увеличились на 19 %, на упаковку на 9-46 %, на ароматизаторы на 22 %. Растут и расходы на логистику и заработные платы сотрудников.

Изменения цен затронут широкий ассортимент сладостей, что может повлиять на спрос у покупателей в праздничный период.

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