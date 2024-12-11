С начала года у таксистов в Ленобласти изъяли 120 автомобилей

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С начала 2024 года сотрудники комитета Ленобласти по транспорту осмотрели более 2000 автомобилей такси, 120 из которых были изъяты и перемещены на специализированную стоянку.

ТАКСИ
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Было возбуждено более 200 административных дел в отношении перевозчиков. Наиболее частые нарушения: работа без специального разрешения, отсутствие на транспорте цветографической схемы легкового такси и опознавательного фонаря на крыше, а также нарушение требования о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств.

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26.10.2024 283
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