С начала года у таксистов в Ленобласти изъяли 120 автомобилей

С начала 2024 года сотрудники комитета Ленобласти по транспорту осмотрели более 2000 автомобилей такси, 120 из которых были изъяты и перемещены на специализированную стоянку.

Было возбуждено более 200 административных дел в отношении перевозчиков. Наиболее частые нарушения: работа без специального разрешения, отсутствие на транспорте цветографической схемы легкового такси и опознавательного фонаря на крыше, а также нарушение требования о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств.