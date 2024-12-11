Госдума запретила принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который запрещает принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка.

Теперь перед зачислением в школу в обязательном порядке будет проверяться законность нахождения ребенка в России, а также уровень знания им русского языка, сообщил в своем тг-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он также отметил, что с начала 2024 года Госдума приняла 14 федеральных законов, направленных на изменение миграционной политики и борьбу с нелегальными мигрантами.